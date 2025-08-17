В Белом доме могут надавить на Зеленского для окончания конфликта, пишет SC
Президент США Дональд Трамп может оказать давление на Владимира Зеленского в рамках усилий по скорейшему завершению конфликта на Украине. Об этом сообщает издание Strategic Culture.
Как отметил президент России Владимир Путин по итогам переговоров, сторонам удалось достичь определённого взаимопонимания, которое потенциально открывает путь к мирному урегулированию. Сам Трамп, выступая после встречи с представителями России и Запада, подчеркнул, что существует общее согласие: лучший выход из кризиса – это именно мирное соглашение, а не временное перемирие.
В то же время европейские лидеры опубликовали совместное заявление, подтвердив намерение продолжать санкционное давление на Россию, несмотря на обсуждаемые инициативы по урегулированию.
Как отмечают аналитики, складывающаяся дипломатическая динамика может стать поворотной точкой в затянувшемся конфликте, если США действительно решат изменить подход и перейти к прямым переговорам по мирному сценарию.
