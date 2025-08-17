Трамп обвинил американские СМИ в искажении сведений о встрече с Путиным на Аляске

17 августа 2025, 17:26

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с главой России Владимиром Путиным, прошедшие 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске, были успешными. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.