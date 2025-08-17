Трамп обвинил американские СМИ в искажении сведений о встрече с Путиным на Аляске
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с главой России Владимиром Путиным, прошедшие 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске, были успешными. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.
При этом Трамп отметил, что ряд американских СМИ искажает информацию о ходе и результатах встречи.
В переговорах с российской стороны также участвовали помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской – госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф.
По возвращении в Вашингтон Трамп провел телефонные разговоры с Владимиром Зеленским, а также с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсекретарем НАТО и главой Еврокомиссии. В ходе этих переговоров обсуждались итоги саммита и дальнейшие шаги по обеспечению безопасности и стабилизации в международных отношениях.
