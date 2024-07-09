Фото: istockphoto/ablokhin
Полиция Берлина запретила украинцам, которые протестовали у посольства России, выступать на своем языке. Об этом сообщила немецкая газета Bild.
По данным издания, все произошло накануне вечером, 8 июля, когда члены украинской организации «Виче» («Вече) начали протестовать у посольства РФ в Берлине.
Издание пояснило, что хоть и в Германии нет закона, который приписывает демонстрантов использовать какой-либо язык, полиция при отсутствии переводчика может попросить протестующих говорить только на немецком или английском. Уточняется, что так правоохранители смогут избежать лозунгов, которые разжигают рознь. Такие требования полиция выдвигает, когда появляется угроза безопасности и общественному порядку.
Читайте также:
Военэксперт Михайлов: Саммит НАТО в США – последняя площадка для Зеленского
Прекратите это безумие: во Франции заявили о готовности Польши воевать с Россией
Лидер Ирана Пезешкиан выразил готовность подписать договор о партнерстве с РФ
«Выступления на украинском языке были запрещены. В полиции заявили, что в короткие сроки не удалось найти переводчика. Поэтому с прошедшими регистрацию заранее было согласовано, что выступления будут только на немецком или английском языке», – пишет Bild.
Издание пояснило, что хоть и в Германии нет закона, который приписывает демонстрантов использовать какой-либо язык, полиция при отсутствии переводчика может попросить протестующих говорить только на немецком или английском. Уточняется, что так правоохранители смогут избежать лозунгов, которые разжигают рознь. Такие требования полиция выдвигает, когда появляется угроза безопасности и общественному порядку.
Читайте также:
Военэксперт Михайлов: Саммит НАТО в США – последняя площадка для Зеленского
Прекратите это безумие: во Франции заявили о готовности Польши воевать с Россией
Лидер Ирана Пезешкиан выразил готовность подписать договор о партнерстве с РФ
Данил Пономарев