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Польша готовится вступить в войну с Россией. Такой вывод сделал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо после заключения Киевом и Варшавой соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.
«Это называется вступление в конфликт! По инициативе большого еврооптимиста Туска! Давайте запомним, что членство Польши в НАТО и ЕС потребует от нас проявить солидарность и отправиться на конфликт с Россией», — написал Филиппо в заблокированной в России соцсети X.
Он также призвал срочно прекратить «это безумие».
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Польша разрабатывает механизм, следуя которому она сможет сбивать российские ракеты и беспилотные летательные аппараты. Подобный пункт имеется в подписанном соглашении между Киевом и Варшавой о гарантиях безопасности. В документе указано, что стороны договорились о продолжении диалога по поводу целесообразности возможного перехвата ракет в будущем.
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Элина Позднякова