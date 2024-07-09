Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что Саммит НАТО в Вашингтоне, который проходит с 9 по 11 июля, станет последней площадкой для президента Украины Владимира Зеленского.
«Думаю, что это последняя большая площадка для нелегитимного президента Зеленского, потому что после саммита НАТО Америка уйдёт на предвыборные процессы, а политический мир Европы просто уходит на каникулы. До сентября серьёзных процессов в политическом мире ЕС не запланировано. А в ноябре будут выборы в США, и возможно, что вся повестка из-за этого по Украине изменится», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Михайлов.
А до этого обозреватель Александр Бабицкий говорил, что для России и её народа намного опаснее Запада и даже релокантов те, кто остался и продолжает втихую проводить антироссийкую позицию внутри нашей страны.
«Те «молчуны и ждуны», кто остался в России, но по своим умонастроениям ничем не отличаются от релокантов, гораздо опаснее. Просто потому, что они изнутри ведут неустанную подрывную культурную работу против русского народа», — приводит «Царьград» слова Бабицкого.
Ранее сообщалось, что в среду, 10 июля, в Евросоюзе по просьбе Польши пройдёт обсуждение роли председательства Венгрии в сообществе.
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