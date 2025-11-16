Bild: В НАТО охарактеризовали ракету «Буревестник» серьезной угрозой
Новые российские крылатые ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем и неограниченной дальностью вызывают серьезную озабоченность в НАТО.
Об этом 15 ноября сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на секретный доклад альянса. В документе отмечается, что модернизация ядерного арсенала России завершена.
В распоряжении Москвы появились обновлённые образцы вооружения, в том числе подводные лодки, крылатые и баллистические ракеты средней дальности. Особую тревогу в отчёте вызывают именно «Буревестники». Они, по данным натовской разведки, уже готовы к развертыванию.
Альянс называет эти ракеты опасными из‑за высокой манёвренности, возможности развивать скорость до 900 км/ч и запускаться с мобильных пусковых установок. В докладе также говорится, что «Буревестник» способен «вращаться по орбите» в течение длительного времени перед поражением цели.
