Путин: в зоне испытаний «Буревестника» был разведкорабль НАТО
Президент Владимир Путин 4 ноября заявил, что во время испытаний крылатой ракеты «Буревестник» 21 октября в зоне испытаний находился разведывательный корабль НАТО, и Россия не препятствовала его действиям. Данные приводят «Известия».
Глава государства иронично добавил, что присутствие судна, возможно, послужило подтверждением высокой точности ракеты.
26 октября американский эксперт по ядерному нераспространению Джеффри Льюис охарактеризовал «Буревестник» с ядерной установкой как «оружие из научной фантастики».
Он выразил обеспокоенность сообщениями об испытаниях и отметил, что Кремль преподнёс разработку ракеты как ответ на попытки США создать комплексные противоракетные системы.
