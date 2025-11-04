Путин: в зоне испытаний «Буревестника» был разведкорабль НАТО

04 ноября 2025, 22:21

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин 4 ноября заявил, что во время испытаний крылатой ракеты «Буревестник» 21 октября в зоне испытаний находился разведывательный корабль НАТО, и Россия не препятствовала его действиям. Данные приводят «Известия».