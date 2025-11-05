Путин: Россия предупреждала Запад об ответе на ядерные испытания еще в 2023 году

05 ноября 2025, 17:46

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Москва предупреждала США и другие страны об ответе на ядерные испытания еще в 2023 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания с членами Совета Безопасности.





По его словам, которые пресс-служба Кремля транслировала на своем Rutube-канале, речь идет об адекватной реакции со стороны РФ.

«Еще в послании Федеральному собранию в 2023 году мною было сказано, что в случае, если Соединенные Штаты либо другие государства — участники соответствующего Договора — проведут такие испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия, — сказал глава государства.