Путин: Россия предупреждала Запад об ответе на ядерные испытания еще в 2023 году
Москва предупреждала США и другие страны об ответе на ядерные испытания еще в 2023 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания с членами Совета Безопасности.
По его словам, которые пресс-служба Кремля транслировала на своем Rutube-канале, речь идет об адекватной реакции со стороны РФ.
«Еще в послании Федеральному собранию в 2023 году мною было сказано, что в случае, если Соединенные Штаты либо другие государства — участники соответствующего Договора — проведут такие испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия, — сказал глава государства.Ранее сообщалось, что ответ Путина на санкции США и отмену саммита в Будапеште произвел мощное впечатление на мировое сообщество.