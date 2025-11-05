США испытали ракету Minuteman III
Командование глобальных ударов ВВС США провело тренировочный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части.
Об этом сообщил в соцсети X журналист Fox News Лукас Томлинсон.
Старт состоялся с базы Ванденберг в Калифорнии, входящей в состав Космических сил США. По словам Томлинсона, ракета упала в районе Маршалловых островов.
Ранее, 30 октября, хозяин Белого дома Дональд Трамп поручил Пентагону незамедлительно начать ядерные испытания, ссылаясь на действия «других ядерных держав». Это решение последовало на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник».
США не проводили ядерных испытаний с 1992 года, соблюдая односторонний мораторий.
