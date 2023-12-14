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Bild: Зеленский прибыл в Германию с необъявленным визитом

14 декабря 2023, 18:55
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Германию с визитом, который ранее нигде не анонсировался. Его самолёт приземлился в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

Как сообщает немецкое издание Bild, в самом аэропорту, в его окрестностях, да и во всей земле Гессен были приняты беспрецедентные меры безопасности. Были перекрыты даже некоторые дороги, что большая редкость для западных стран. Сообщается, что Зеленский направился не к Шольцу, а в Висбаден, где располагается штаб оказания военной помощи Украине.

Ранее сообщалось, что украинский президент намеревался посетить саммит стран Евросоюза, назначенный на 14-15 декабря. Однако этот визит был отменён из-за отсутствия определённости в вопросе возможности вступления Украины в ЕС.

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#саммит
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Helsingin Sanomat: США получат доступ к 15 военным базам в Финляндии
14 декабря 2023, 19:13

Фото: РИА Новости/Стрингер

Правительство Финляндии заявило о намерении подписать с Соединенными Штатами соглашение об оборонном сотрудничеству. Согласно договору, американцы получат доступ к 15 финским военным базам.
По сообщению издания Helsingin Sanomat, эти военные объекты смогут использоваться американскими сухопутными, военно-морскими и военно-воздушными силами. Это оборонное соглашение (DCA, Defence Cooperation Agreement) планируется к подписанию 18 декабря в Вашингтоне, после чего оно должно быть ратифицировано парламентом Финляндии.

Большинство основных положений документа касаются статуса войск НАТО. Некоторые другие государства Североатлантического альянса, например, Литва, Латвия, Норвегия и Эстония, имеют с США аналогичные двусторонние соглашения.

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Politico: Зеленский хотел ехать на саммит ЕС, но его визит был отменён
14 декабря 2023, 18:36

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский планировал приехать на саммит Европейского союза, проведение которого запланировано на 14-15 декабря. Однако его визит был отменён.
Как сообщается в статье издания Politico, это связано с тем, что пока абсолютно неясен результат обсуждения возможности присоединения Украины к объединению. В публикации указано, что в среде европейских политиков ходили упорные слухи, что украинский лидер приедет на саммит уже сегодня, 14 декабря.

Причиной того, почему этого не произошло, называется именно неопределённость позиции ЕС по вступлению Украины в организацию. Например, венгерский премьер Орбан ранее предлагал вообще не выносить этот вопрос на повестку саммита, не исключая того, что его страна применит право вето в случае, если вопрос о присоединении Украины к ЕС будет решён положительно.

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#ес
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Финляндия снова закрывает все КПП на границе с Россией
Yle: Финляндия снова полностью закрывает границу с Россией
14 декабря 2023, 18:36

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Правительство Финляндии приняло решение о закрытии КПП на границе с Россией спустя 24 часа после открытия. Об этом сообщает YIe, ссылаясь на слова министра внутренних дел страны Мари Рантанен.
По ее словам, причиной такого решения стали вновь прибывшие мигранты, которые обратились к властям с просьбой о предоставлении политического убежища. 

Прежде правительство Финляндии обвинило Россию в том, что она допускает к переходу границы лиц, которые не имеют при себе соответствующих документов. Якобы Москва намеренно способствует потоку незаконных мигрантов в страну. 

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала позицию Финляндии и заявила, что обвинения беспочвенные и необоснованные. Она также указала на то, что Москва готова обсудить возникшую ситуацию с привлечением пограничников.   

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Мигранты, цены за ЖКХ, пенсии и когда поднимут зарплаты: главное из заявлений Путина
Итоговая пресс-конференция Путина-2023: основные заявления президента России
14 декабря 2023, 18:31

Фото: сайт Кремля

Глава государства Владимир Путин во время своего выступления на большой пресс-конференции и прямой линии ответил на ряд вопросов от жителей России и представителей СМИ. Редакция «Радио 1» расскажет, что президент сказал о возможном запрете абортов, надбавке к зарплатам, повышении МРОТ и о том, кто не будет платить комиссию за оплату услуг ЖКХ.

Путин высказался о возможном запрете абортов в РФ


Президент России Владимир Путин прокомментировал информацию о возможном запрете абортов в стране и заявил, что с этой темой нужно быть особенно аккуратными.

«С запретами абортов нужно действовать аккуратно, антиалкогольная компания в свое время привела к употреблению суррогата, нужно иметь это в виду и при абортах», – пояснил глава государства.
Он также добавил, что государство должно быть заинтересовано в том, чтобы женщины рожали детей, однако их права и свободы должны быть соблюдены. По мнению президента, решение проблемы кроется в двух областях: традиционных ценностях и повышении благосостояния российских семей.

«Что у него с яйцами»: Путин о разговоре с министром, МРОТ, безработице и ценах на авто
«Что у него с яйцами»: Путин о разговоре с министром, МРОТ, безработице и ценах на авто

Кроме того, он заявил, что необходимо обратить внимание на женские консультации, приводить в порядок родильные отделения региональных больниц.

Путин выступил за продление программы семейной ипотеки


Глава государства выступил за продление программы семейной ипотеки и заявил, что правительство уже думает над этим вопросом, однако исходить нужно из бюджета страны. Владимир Путин указал на то, что этому вопросу стоит уделить особое внимание.
Кроме того, президент России предложил распространить действие льготной ипотеки в присоединенных к России регионах на вторичное жилье.

В настоящее время в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях действует льготная ипотека под 2% годовых, однако распространяется она только на новое жилье.


Путин рассказал о северных надбавках к зарплате


Владимир Путин сообщил об обсуждении вопроса, связанного с «северными надбавками». По его словам, возможность начисления выплат к заработной плате тех, кто родился на Дальнем Востоке, обсуждается в правительстве.

Путин рассказал, будет ли комиссия по оплате услуг ЖКХ


Российский лидер рассказал, что со следующего года комиссия при оплате ЖКХ начисляться не будет, однако это касается только пенсионеров. В ходе пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, к президенту обратился пенсионер из Новосибирска, который выразил недовольство тем, что рост цен на услуги ЖКХ в регионах съест индексацию пенсии. Глава государства заверил, что этот вопрос будет рассмотрен, и добавил, что пенсионеры не будут платить комиссию при оплате коммунальных услуг.

Путин пообещал развить первичное звено здравоохранения


В президентскую программу войдет развитие первичного звена здравоохранения, сообщил глава государства. По словам президента, власти видят ситуацию, складывающуюся в этой сфере, особенно в сельской местности и отдаленных регионах России, поэтому программа будет продолжена.

Путин пообещал решить вопрос с нехваткой вакцины от кори


Владимир Путин заявил, что всплеск кори в России возник из-за трудовых мигрантов. По его словам, иностранные граждане прибыли из стран с низкой иммунизации, в том числе из Украины. Глава государства заверил, что в ближайшее время проблема нехватки вакцины от кори будет завершена.

Путин рассказал, что бы посоветовал себе прежнему и от чего бы предостерёг
Путин рассказал, что бы посоветовал себе прежнему и от чего бы предостерёг

Также российский лидер рассказал что используется для изготовления препаратов против эпидемии.

«Именно куриные яйца являются сырьем для производства препаратов. Нужно, чтобы их было в достаточном количестве и нужного для производства медицинских препаратов качества», – сообщил Путин.

Путин напомнил об увеличении МРОТ в 2024 году


МРОТ в России вырастет на 18,5 % с начала будущего года, напомнил президент страны. Он обратил внимание на то, что такое повышение происходит нечасто. Напомним, прежде Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда. С 1 января 2024 года он составит 19 242 рубля.

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#владимир путин
#вакцины
#ипотека
#мрот
#льготная ипотека
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Военэксперт Земцев: Польша не начнёт провокации без поддержки США
14 декабря 2023, 17:54

Фото: istockphoto.com/Ruma Aktar

Военный эксперт, полковник ВС РФ в отставке Андрей Земцев допустил, что Польша может готовить диверсии на территории Белоруссии, однако при этом не перейдёт к активным действиям без поддержки США.
«Они вполне могут готовить диверсантов, но без США они «работать» не начнут. Дело в том, что вооруженный конфликт Польши и Белоруссии автоматически становится конфликтом с Россией. А с Россией Польша воевать не хочет. Только если у Польши будут гарантии поддержки со стороны США, они начнут агрессию. Кстати, одна из американских дивизий в Польше уже развернута», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Земцев.

Ранее председатель КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что семь так называемых хоругвей в Польше готовятся к захвату объектов и терактам на белорусской территории.

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#сша
#польша
#белоруссия
#диверсанты
#политика
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«Что у него с яйцами»: Путин о разговоре с министром, МРОТ, безработице и ценах на авто
Путин назвал ситуацию на финансовом рынке России стабильной
14 декабря 2023, 17:32

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин выступил на большой пресс-конференции и прямой линии, в ходе которых ответил на ряд вопросов жителей страны и журналистов. Глава государства оценил экономическую ситуацию в стране и рассказал о том, какие меры будут предприняты для восстановления регионов, присоединенных к России. Редакция «Радио 1» расскажет, что президент сказал о повышении цен на автомобили, кого обвинил в росте цен на куриные яйца, и как оценил уровень безработицы в стране.

Путин рассказал о поддержке малого бизнеса 


Президент России заявил, что малый и средний бизнес в стране должен поддерживаться государством и этот процесс должен быть системным. За текущий год поддержка предпринимательства выросла на 30%, отметил Владимир Путин. Он также обратил внимание на то, что меры помощи со стороны государства должны оказываться на постоянной основе как на федеральном, так и на региональном уровне.  


Путин оценил запас прочности экономики РФ


Экономический запас России достаточно прочен для того, чтобы идти вперед, заявил глава государства. По его словам, первая составляющая экономического запаса – это высокая консолидация российского общества, а вторая – устойчивость финансово-экономический системы страны.

Путин пообещал развить первичное звено здравоохранения
Путин пообещал развить первичное звено здравоохранения

Владимир Путин добавил, что имеющийся запас был накоплен за предыдущие десятилетия.
 


Путин оценил ситуацию на финансовом рынке РФ


Глава государства назвал ситуацию на финансовом рынке стабильной и предсказуемой. По его словам, государство намерено продолжать контролировать экономические процессы, что на сегодняшний день удается. Владимир Путин добавил, что Россия не отказывалась от доллара, а переход на расчеты в национальной валюте продиктован внешними факторами.  


Путин назвал сумму, выделенную на развитие новых регионов


На развитие новых регионов, присоединенных к России и их включение в общую экономику страны уже было выделено порядка 150 миллиардов рублей, сообщил российский лидер. Он также добавил, что бюджет страны предусматривает выделение еще около 100 миллиардов рублей.

Владимир Путин отметил, что в развитие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей будет ежегодно вкладываться триллион рублей, чтобы восстановить регионы, которые не получали поддержку со стороны киевских властей.

Путин прокомментировал рост цен на отечественные автомобили


Глава государства назвал рост цен на отечественные автомобили серьезным и заверил, что их стоимость будет снижаться по мере роста производства. Владимир Путин отметил, что в России необходимо создавать отрасль автокомпонентов, работа над чем уже ведется в настоящее время.

Путин рассказал, кто виноват в росте цен на яйца


К росту цен на куриные яйца привел сбой в работе правительства, объяснял Владимир Путин. Он также отметил, что обсуждал эту тему с главой сельского хозяйства страны.

«Недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спросил, что у него с яйцами? Он сказал, что все в порядке. А вот у граждан у наших есть проблемы. Рост на яйцо курицы составил 40%», – сообщил президент. 

Путин рассказал о развитии внутреннего туризма


Внутренний туризм в России развивается хорошими темпами, рассказал президент. По его словам, авиационные пассажирские перевозки выросли на 16,4%. Он также рассказал о планах по строительству высокоскоростных магистралей не только между Москвой и Санкт-Петербургом, но и в южном направлении.


Путин рассказал об использовании доллара и евро при обслуживании российского экспорта



Россия начала развивать национальную валюту, так как привязка к доллару грозит утратой суверенитета и проблемам в социальной и экономической отрасли, объяснил Владимир Путин. Президент сообщил, что в текущем году использование иностранных валют сократилось на 24%, а проведение финансовых операций в рублях увеличилось до 40%.

Путин рассказал, будет ли комиссия по оплате услуг ЖКХ
Путин рассказал, будет ли комиссия по оплате услуг ЖКХ

В 2021 году при обслуживании российского экспорта евро и доллар были в преимуществе и использовались в 87% случаев.

Путин: безработица в России составляет 2,9%


Безработица в России составляет 2,9%, сообщил президент. Он также отметил, что государство продолжает принимать меры по стабилизации и улучшению экономического и социального благополучия граждан. Реальные доходы населения по итогам 2023 года вырастут на 5%, а заработная плата увеличится на 8%.

Владимир Путин: МРОТ будет повышен на 18%


Глава государства напомнил россиянам, что в 2024 году МРОТ в России будет повышен на 18%. При этом государственный долг существенно сократился.

«Надо сказать, что МРОТ будет повышен на 18%. Госдолг сократился с 46 до 32 млрд долларов», - сообщил президент.

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#россия
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#туризм
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#безработица
#мрот
#средний бизнес
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Представитель ООН Лазарини: Сектор Газа больше не пригоден для жизни
14 декабря 2023, 17:31

Фото: istockphoto/Abdallah ElHajj

Генеральный комиссар Агентства ООН по помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филиппе Лазарини рассказал о своих впечатлениях после возвращения из сектора Газа, куда он ездил с рабочей поездкой. Он назвал увиденное там «адом на Земле».
На пресс-конференции чиновник ООН рассказал, что это была его уже третья поездка в анклав, и с каждым разом ситуация там всё хуже. Люди живут прямо на улицах и нуждаются буквально во всём. Лазарини также добавил, что вся инфраструктура в секторе Газа полностью разрушена. По его мнению, Газа больше не пригодна для жизни.

Генеральный комиссар Агентства также отметил, что после возобновления боевых действий  1 декабря сотрудники ООН потеряли доступ в северные районы анклава, поэтому гуманитарная ситуация там остаётся неизвестной. Но вряд ли она там лучше, чем на юге, добавил он. По мнению Лазарини, ситуация в Газе уже несколько недель балансирует на грани катастрофы, и точка невозврата уже очень близко.

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#инфраструктура
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#оон
#сектор газа
#палестина
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В НАТО признали, что Украина больше не в центре внимания Запада
CNN: Украина перестаёт быть в центре внимания Запада, признали в НАТО
14 декабря 2023, 17:22

Фото: iStock/Michele Ursi

Украина перестаёт быть в центре внимания Запада, что признали в НАТО. Об этом сообщает телеканал CNN.
Ранее сообщалось, что в сенате США республиканцы заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о выделении дополнительный средств для нужд Украины, Израиля и для прочих расходов. Соответствующий проект не собираются одобрять и в Палате представителей. При этом в Евросоюзе практически все решения по Украине блокируются Венгрией. В частности, правительство страны не дало выделить пять миллиардов евро из Европейского фонда мира на оказание военной поддержки ВСУ в 2024 году и 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы. 

Телеканал предполагает, что помощь со стороны ЕС после принятия ряда договорённостей продолжится. Однако на Украине уверены, что эти трудности связаны с усталостью Запада от страны.

Высокопоставленный чиновник из НАТО в беседе с CNN отметил, что Украина действительно перестаёт быть в центре внимания западных стран. 

Об этом даже свидетельствует статистика на основе запросов в Google, согласно которой Украина не входит в десятку наиболее популярных запросов. А вот на первом месте рейтинга новостей стоит конфликт в секторе Газа. 

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#украина
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#конфликт
#запад
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Helsingin Sanomat: Финляндия намерена снова закрыт все КПП на российской границе
14 декабря 2023, 17:10

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

В полночь 14 декабря (1:00 по Москве) Финляндия открыла два пограничных перехода на границе с Россией — Ваалимаа и Ниирала. Однако финские власти уже обдумывают новое закрытие всех контрольно-пропускных пунктов (КПП).
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание Helsingin Sanomat. По данным портала, представители соберутся для обсуждения нового закрытия границы вечером, 14 декабря. В публикации отмечается, что сразу после принятия  решения принятия о возобновлении работы пограничных переходов Ваалимаа и Ниирала, финские власти начали «на всякий случай» снова готовиться к закрытию КПП.

Ранее сообщалось, что на пограничный пункт Ниирала прибыли первые девять беженцев. Все они подали заявления на предоставление убежища. Отмечается, что сотрудники пограничной службы Финляндии приняли обращения просителей.

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