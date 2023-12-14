Bild: Зеленский прибыл в Германию с необъявленным визитом

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Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Германию с визитом, который ранее нигде не анонсировался. Его самолёт приземлился в аэропорту Франкфурта-на-Майне.
Ранее сообщалось, что украинский президент намеревался посетить саммит стран Евросоюза, назначенный на 14-15 декабря. Однако этот визит был отменён из-за отсутствия определённости в вопросе возможности вступления Украины в ЕС.
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