В НАТО признали, что Украина больше не в центре внимания Запада

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Украина перестаёт быть в центре внимания Запада, что признали в НАТО. Об этом сообщает телеканал CNN.
Ранее сообщалось, что в сенате США республиканцы заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о выделении дополнительный средств для нужд Украины, Израиля и для прочих расходов. Соответствующий проект не собираются одобрять и в Палате представителей. При этом в Евросоюзе практически все решения по Украине блокируются Венгрией. В частности, правительство страны не дало выделить пять миллиардов евро из Европейского фонда мира на оказание военной поддержки ВСУ в 2024 году и 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы.
Телеканал предполагает, что помощь со стороны ЕС после принятия ряда договорённостей продолжится. Однако на Украине уверены, что эти трудности связаны с усталостью Запада от страны.
Высокопоставленный чиновник из НАТО в беседе с CNN отметил, что Украина действительно перестаёт быть в центре внимания западных стран.
Об этом даже свидетельствует статистика на основе запросов в Google, согласно которой Украина не входит в десятку наиболее популярных запросов. А вот на первом месте рейтинга новостей стоит конфликт в секторе Газа.
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Телеканал предполагает, что помощь со стороны ЕС после принятия ряда договорённостей продолжится. Однако на Украине уверены, что эти трудности связаны с усталостью Запада от страны.
Об этом даже свидетельствует статистика на основе запросов в Google, согласно которой Украина не входит в десятку наиболее популярных запросов. А вот на первом месте рейтинга новостей стоит конфликт в секторе Газа.
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Анастасия Чинкова