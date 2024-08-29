Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал обстрелы украинскими войсками Курской атомной электростанции и их планы по захвату ядерного объекта «безрассудством».
Он подчеркнул, что эти действия стали возможны из-за «беспринципной страусиной позиции» Запада. По словам Полянского, появились неоспоримые доказательства того, что киевский режим сознательно обстреливал Курскую АЭС и планировал её захват в ходе вооруженной операции.
6 августа подразделения ВСУ начали наступление с целью захвата территории в Курской области, однако их продвижение было остановлено. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих и 74 танка.
Читайте также:
Медведчук: Зеленский навсегда изменил судьбу Украины, напав на Курск
В Курской области замечена медик ВСУ Варвара «Каннибал», запытавшая от 20 до 35 пленных
Уилкерсон: ВСУ терпят поражение в Курской области по вине Зеленского
«Подобные безрассудства, которые могут спровоцировать ядерный инцидент с трагическими последствиями для всей Европы, являются лучшим ответом тем, кто пытается не замечать атаки на Запорожскую АЭС. Вот к чему приводит ваша беспринципная страусиная позиция», – заявил Полянский на заседании СБ ООН.
6 августа подразделения ВСУ начали наступление с целью захвата территории в Курской области, однако их продвижение было остановлено. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих и 74 танка.
Читайте также:
Медведчук: Зеленский навсегда изменил судьбу Украины, напав на Курск
В Курской области замечена медик ВСУ Варвара «Каннибал», запытавшая от 20 до 35 пленных
Уилкерсон: ВСУ терпят поражение в Курской области по вине Зеленского
Елена Перлова