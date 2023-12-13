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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х (ранее Twitter) написал, что наглое поведение украинского президента Владимира Зеленского во время выступления в конгрессе Соединенных Штатов обернулось катастрофой для Украины.
«Во время своего выступления он заявил, что любой американский чиновник, который откажется голосовать за план помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов, является «марионеткой Путина», — заявил политик.По словам Филиппо, конгрессмены были в ярости от услышанного, что лишает главу Незалежной «хорошей возможности» на большую помощь от Штатов.
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Алина Юрчак