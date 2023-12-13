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«Были в ярости»: Французский политик указал на наглое поведение Зеленского

Филиппо: наглость Зеленского погубила шансы Украины на помощь от США
13 декабря 2023, 10:31
Фото: РИА Новости / Стрингер

Фото: РИА Новости / Стрингер

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х (ранее Twitter) написал, что наглое поведение украинского президента Владимира Зеленского во время выступления в конгрессе Соединенных Штатов обернулось катастрофой для Украины.

«Во время своего выступления он заявил, что любой американский чиновник, который откажется голосовать за план помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов, является «марионеткой Путина», — заявил политик.
По словам Филиппо, конгрессмены были в ярости от услышанного, что лишает главу Незалежной «хорошей возможности» на большую помощь от Штатов.


Ранее Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов оценил итоги поездки Зеленского в США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Лавров: Россия не согласится на договоренности, ущемляющие безопасность Израиля
13 декабря 2023, 11:59

Фото: сайт Кремля

Россия не согласится на договоренности по ближневосточному урегулированию конфликта, которые ущемляют безопасность Израиля. Об этом завил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления на пленарном заседании Совета Федерации.
Министр отметил, что также Россия не приемлет исключения возможности создания Палестины. 
 
Лавров добавил, что от того, что использует еврейское государство против палестинского движения ХАМАС, страдает мирное население. В секторе Газа жилые кварталы сравниваются с землей, пояснил глава российского ведомства. Он также назвал ситуацию ужасной. 
 
Конфликт на Ближнем Востоке, который вновь перешел в фазу активного противостояния 7 октября, продолжается. Армия обороны Израиля ежедневно наносит удары по гражданским объектам анклава, в том числе, по объектам, где укрываются мирные жители.  
 
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Медведев прокомментировал новые заявления Байдена по Украине
Медведев: слова Байдена означают, что победой будет сохранение Украины на карте
13 декабря 2023, 11:44

Фото: РИА Новости/Стрингер

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале написал, что новые заявления американского президента Джо Байдена, которые были сделаны во время визита Владимира Зеленского, означают, что победой для США сегодня является сохранение этой страны на карте мира, причём неважно, в каких границах.
Медведев также указал на реплику американского лидера о том, что "Украина в состоянии защитить себя сегодня». Медведев просить обратить внимание на данное высказывание, так как речь идет просто о защите на один день без продвижения вперед. Зампред Совбеза РФ добавил, что в Вашингтоне осознают, что ВС России будут и дальше давить неонацистов на Украине.

Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере 200 миллионов долларов. Это заявление было сделано во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, который посетил Белый дом.

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Зеленский попросил США дать Киеву ракеты ATACMS большей дальности
Politico: Зеленский попросил США дать Киеву ракеты ATACMS большей дальности
13 декабря 2023, 11:27

Фото: iStock/3D_generator

Президент Украины Владимир Зеленский призвал передать Киеву ракеты большой дальности ATACMS. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на собственный источник.
По информации газеты, украинский лидер обратился с просьбой о поставке Киеву ракет к спикеру палаты представителей США Майку Джонсону. 
 
В настоящее время не известно какое решение принято по вопросу Зеленскому. 
 
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что решение США о поставке Украине дальнобойных ракет ATACMS является ошибкой, так как подобное вооружение не изменит ситуацию на фронте, но создаст дополнительную угрозу. О том, что ракеты дальнего радиуса поражение и кассетные боеприпасы, которые ВСУ применяют в зоне проведения СВО, не влияют на ход наступления украинских войск, писало издание Washington Post. 

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В Госдуме назвали новую помощь США Украине подачкой
Депутат Белик назвал новую помощь США Украине подачкой
13 декабря 2023, 11:09

Фото: iStock/PromesaArtStudio

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал новую помощь США Украине подачкой с барского плеча. Об этом пишет РИА Новости.
По словам парламентария, визит украинского лидера в США с протянутой рукой не удался, так как «в эту руку разве что не плюнули». Белик отметил, что Вашингтон не будет помогать Киеву крупными финансовыми вложениями, так как это не имеет смысла, украинцы не одержат победу.

Депутат добавил, что Зеленский не оправдал себя ни в качестве военного стратега, ни умного политика, который смог бы поддерживать порядок в государстве.

Напомним, президент США Джо Байден объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере 200 миллионов долларов. Это заявление было сделано во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, который посетил Белый дом.

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#заявление
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Путин поздравил Совфед с 30-летием
13 декабря 2023, 10:33

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в поздравлении с 30-летием Совета Федерации заявил, что активная помощь сенаторов бойцам спецоперации и жителям новых регионов РФ заслуживает самого глубокого уважения. Об этом говорится в телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.
Глава российского государства подчеркнул, что дата юбилея Совфеда значима, она также неразрывно связана со становлением нынешней российской государственности, укреплением ее основ демократии и Конституции. Путин отметил, что Совет Федерации долгие годы играет важную роль в развитии государства и общества.

Российский лидер добавил, что в первую очередь Совфед занимается проблемами и интересами россиян.

Ранее Путин поздравил россиян с тридцатилетием со дня принятия Конституции.  Путин сообщил, что Конституция РФ работает и стабилизирует страну.

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Подмосковные хирурги избавили школьника от шестого пальца на ноге
13 декабря 2023, 10:33

Фото: Минздрав МО

Врачи областной детской травматолого-ортопедической больницы удалили мальчику шестой палец на ноге. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Более семи лет, с самого рождения, пациент испытывал трудности при ходьбе и подборе обуви, которая постоянно формировала потёртости и мозоли. Хирурги приняли решение провести школьнику операцию. 



«Мы убрали добавочный палец и плюсневую кость, а часть суставной капсулы дополнительного пальца использовали для формирования капсулы плюснево-фалангового сустава основного пальца. Сухожилие сгибателя с дополнительного пальца пересадили на основной и восстановили правильную анатомию стопы», – сказал врач-травматолог-ортопед высшей категории Виталий Куваев.
Он отметил, что со временем функциональность конечности ребёнка нормализуется, а последствия патологии не дадут о себе знать. 
 
Как отметили в министерстве, благодаря хирургическому вмешательству юному пациенту создали анатомически верное строение ступни и избавили от развития комплексов в будущем.
 
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#подмосковье
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Посол РФ в Вашингтоне Антонов оценил итоги поездки Зеленского в США
Посол РФ в Вашингтоне Антонов назвал пустой поездку Зеленского в США
13 декабря 2023, 08:40

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Поездка украинского президента Зеленского в Вашингтон получилась абсолютно пустой. Он не смог убедить американские власти в том, что помощь Украине важнее безопасности в США.
Такое мнение посла РФ в Вашингтоне Анатоля Антонова приводит официальный канал российского дипломатического представительства. Дипломат также назвал украинского лидера попрошайкой и добавил, что конгрессмены от него уже просто устали.

Антонов подчеркнул, что Зеленскому и Киеву уже ничего не поможет. Объявленные новые антироссийские шаги — санкции и пакеты военной и финансовой помощи — не более, чем попытки сделать хорошую мину при плохой игре. Понятно, что рестрикции никак не повлияют на внешнеполитические приоритеты России, а вот американцы рискуют окончательно увязнуть в трясине украинского конфликта в ущерб себе и безопасности своей страны, заключил посол.

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DR: Дания попала в глупое положение из-за договора о рыболовстве России и Фарер
13 декабря 2023, 07:55

Фото: istockphoto/Alessandro De Maddalena

Россия продлила с Фарерскими островами соглашение о рыболовстве на фоне украинского конфликта. Это поставило Данию в абсолютно «глупое положение».
Такое мнение высказал старший научный сотрудник Датского института международных исследований Флемминг Сплидсбоэль в разговоре с Danmarks Radio. Как отметил эксперт, ранее этому соглашению не придавалось особого значения, но сейчас оно было продлено, причём именно в тот период, когда страны Запада, наоборот, пытаются прервать всякие взаимоотношения с Россией.

Сплидсбоэль указал, что продление договора с датской автономией является вызовом для Копенгагена и ставит Данию в «глупое положение». Как утверждает научный сотрудник, соглашение о рыболовстве перешло на фоне событий на Украине в политическую плоскость и затрагивает вопросы безопасности. Далее аналитик высказал опасение, что Россия может якобы «шпионить за Западом» с помощью рыболовецких судов и посоветовал датскому правительству «прикрыть эту лазейку».

 Если не обращать внимания на эти истерические предположения, то в остальном вывод эксперта справедлив: здоровое экономическое сотрудничество между Россией и западными странами кое-где продолжается, руководствуясь не политикой, а здравым смыслом.

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#соглашение
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#мнение
#договор
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Байден высморкался во время благодарственной речи Зеленского и попал на видео
13 декабря 2023, 06:42

Фото: сайт Белого дома

Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским решил высморкаться. В этот момент президент Украины благодарил его за санкции против Российской Федерации. Об этом пишет РИА Новости.
«В ходе пресс-конференции Зеленский решил поблагодарить Байдена за новый пакет санкций» — говорится в публикации.

Во время слов украинского лидера, Байден достал салфетку и начал сморкаться.


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#сша
#зеленский
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