В США допустили отправку американских военных на Украину

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Член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин высказала предположение о возможной отправке американских военных на Украину для длительного затягивания конфликта.
Грин отметила, что стремление продолжать борьбу с Владимиром Путиным может подтолкнуть США к таким действиям.
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