Было или не было: Китай «воздержался» от поставок оружия РФ после звонка Байдена

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КНР после начала конфликта на Украине был якобы готов отправить России оружие, однако «воздержался» якобы после звонка американского президента Джо Байдена. Об этом сообщил обозреватель издания The Washington Post, ссылаясь на неназванных чиновников.
В сообщении сказано, что глава США в ходе беседы якобы заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Штаты в случае поставок оружия РФ «ответят», такое заявление Байдена вызвало в Пекине недовольство, а Си Цзиньпин, по утверждению издания, спросил, не угрожают ли таким образом Штаты Китаю.
Россия продолжает спецоперацию на Украине. Страны Запада и ЕС на этом фоне стали поставлять вооружения ВСУ.
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«Оно (вооружение – Прим. ред.) было готово к отправке, когда Байден позвонил Си (Цзиньпину), чтобы предупредить его, что США ответят, что вызвало... сердитую ответную реакцию Си, который спросил, угрожает ли ему Байден. С момента этого выяснения отношений Си воздерживался от прямых поставок оружия», – сказано в статье.
Россия продолжает спецоперацию на Украине. Страны Запада и ЕС на этом фоне стали поставлять вооружения ВСУ.
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Никита Кротов