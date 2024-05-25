США обвинили в намерении блокировать Китай

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Соединённые Штаты намерены блокировать КНР при помощи Тайваня. С таким заявлением выступил посол Китая в Анкаре Лю Шаобин, слова которого приводит газета Aydınlık.
По его словам, ситуация в Тайваньском проливе оценивается как сложная. Имеются стороны, выступающие за независимость Тайваня. Они не признают условия консенсуса, достигнутого между Китаем и Тайванем.
Получается так, что Тайвань с помощью США пытается добиться суверенитета, а Соединённые Штаты, наоборот, используя Тайвань намерены блокировать Китай.
Шаобин призвал выполнить условия декларации, достигнутой между Китаем и США, а также прекратить поставки оружия на Тайвань.
Напомним, что ситуация вокруг Тайваня обострилась после рабочего визита летом 2022 года Нэнси Пелоси, которая в то время занимала пост спикера палаты представителей США. Китай считает остров одной из своих провинций, а визит Пелоси был воспринят как поддержка США попыток Тайваня сепарироваться. В результате, китайская армия провела крупные военные учения в том регионе.
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Получается так, что Тайвань с помощью США пытается добиться суверенитета, а Соединённые Штаты, наоборот, используя Тайвань намерены блокировать Китай.
Шаобин призвал выполнить условия декларации, достигнутой между Китаем и США, а также прекратить поставки оружия на Тайвань.
Напомним, что ситуация вокруг Тайваня обострилась после рабочего визита летом 2022 года Нэнси Пелоси, которая в то время занимала пост спикера палаты представителей США. Китай считает остров одной из своих провинций, а визит Пелоси был воспринят как поддержка США попыток Тайваня сепарироваться. В результате, китайская армия провела крупные военные учения в том регионе.
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Анастасия Чинкова