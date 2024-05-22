Китай объявил о санкциях против 12 американских компаний

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Китай ввёл санкции против 12 военно-промышленных компаний США за продажу оружия Тайваню и как ответные меры на санкции против предприятий КНР за сотрудничество с Россией. Об этом сообщает МИД КНР.
Согласно сообщению, США долго игнорировали справедливую позицию Китая по конфликту на Украине и вводили различные санкции против китайских предприятий за сотрудничество с Россией.
Тем временем Штаты продолжали продавать оружие Тайваню, вмешиваясь во внутренние дела Китая и нанося ущерб суверенитету и территориальной целостности КНР.
Санкции вступают в силу в среду, 22 мая.
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Тем временем Штаты продолжали продавать оружие Тайваню, вмешиваясь во внутренние дела Китая и нанося ущерб суверенитету и территориальной целостности КНР.
«Китай принял решение ввести контрмеры в отношении 12 военно-промышленных предприятий США и 10 их топ-менеджеров», — говорится в заявлении МИД КНР.
Санкции вступают в силу в среду, 22 мая.
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Элина Позднякова