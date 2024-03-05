«Быстрый удар»: в Минобороны рассказали, каким будет нападение на РФ и когда оно начнется

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В Минобороны России представили возможный план нападения на Россию. Подробности приводятся в издаваемом ведомстве журнале «Военная мысль». О том, как западные страны могут атаковать территории России и какое оружие будет использовано, читайте в материале «Радио 1».
Какое оружие применят против России
В настоящее время зарубежные специалисты занимаются созданием оперативных формирований, в которые войдут межвидовые компактные и высокомобильные группировки войск. По задумке иностранных разработчиков, такие объединенные формирования позволят нанести удар по административно-политической и военно-промышленной инфраструктуре России, тем самым достигнув комплексного поражения страны.
Воздушные атаки на территории РФ
Операции против России могут начаться с воздушных наступательных действий. Речь идет о массированных атаках с неба и глобальном ударе. Для совершения серии атак, вероятно, будет применена артиллерия, так как это один из самых маневренных видов войск. Участники объединения также усилят разведку, включаю ту, что ведется специализированными воздушными судами.
Провокации у границ России
В статье отмечается, что перед активной фазой операции противник будет осуществлять провокационные, демонстративные, информационные и другие агрессивные действия для контроля обстановки. Он может начать вести агрессивные действия, чтобы вызвать ответный удар и использовать его для последующей массированной атаки.
Помимо этого, возможны также учения с участием авианосных групп и кораблей, несущих крылатые ракеты. Издание отмечает, что в мирное время боевой и численный состав «объединенных-операционных формирований» противника может составлять 50-70% от состава во время военных действий.
Авторы статьи отметили, что перечисленные факторы существенно расширяют список угроз России в военном отношении.
Как будет защищаться Россия
Повышение роли воздушно-космических сил в вооруженных конфликтах - новая цель, которая стоит перед Россией. В частности, требуется оснащение российских ВКС новыми и модернизированными образцами авиационных комплексов, беспилотниками, разведывательными системами.
Риск мировой войны
О стремительно возрастающих рисках возникновения новой мировой войны неоднократно говорили как западные, так и российские политики. В декабре прошлого года американский лидер Джо Байден выражал опасения насчет того, что после победы на Украине президент России Владимир Путин «может напасть на страны НАТО».
В свою очередь, Путин назвал заявления Байдена «полной чушью» и пояснил, что Россия не имеет к странам НАТО никаких территориальных претензий.
«Чушь полная. Я думаю, что и президент Байден это понимает. Это просто фигура речи, для того чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», — заявил Путин.
Российский президент неоднократно предостерегал о возможной эскалации конфликта на Украине из-за действий Запада. Он говорил о том, что поставки оружия и отправка войск на Украину приведет к усугублению конфликта. Бойцы и снаряды НАТО станут законной военной целью для ВС РФ, пояснил Владимир Путин.
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Анастасия Хохлова