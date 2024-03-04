Минобороны Франции обнародовало список военной помощи Украине за два года

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Минобороны Франции обнародовало на своем официальном сайте список военной помощи Украине за два года конфликта, обратили внимание «Известия».
Согласно документу, ВСУ были отправлены защитное снаряжение, средства связи, различное вооружение и беспилотники. Среди приоритетных направлений числятся две установки Crotale NG, шесть ПЗРК Mistral, франко-итальянская система противовоздушной обороны SAMP/T. Среди средств поражения класса «воздух — земля» указаны только ракеты SCALP (аналог британских Storm Shadow).
К концу прошлого года Париж передал Киеву 30 самоходных артиллерийских установок Caesar, шесть гаубиц TRF1, четыре реактивных системы залпового огня и 10 120-мм минометов.
Кроме того, были поставлены 38 легких колесных танков AMX10 RC и 250 бронеавтомобилей, 120 внедорожников и шесть грузовиков.
Уточняется, что список актуален до момента подписания между Парижем и Киевом двустороннего соглашения об обеспечении безопасности.
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К концу прошлого года Париж передал Киеву 30 самоходных артиллерийских установок Caesar, шесть гаубиц TRF1, четыре реактивных системы залпового огня и 10 120-мм минометов.
Уточняется, что список актуален до момента подписания между Парижем и Киевом двустороннего соглашения об обеспечении безопасности.
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Ювелина Бернст