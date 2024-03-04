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Минобороны Франции обнародовало список военной помощи Украине за два года

04 марта 2024, 03:35
Фото: iStock/ Wachira Wacharapathom

Фото: iStock/ Wachira Wacharapathom

Минобороны Франции обнародовало на своем официальном сайте список военной помощи Украине за два года конфликта, обратили внимание «Известия».
Согласно документу, ВСУ были отправлены защитное снаряжение, средства связи, различное вооружение и беспилотники. Среди приоритетных направлений числятся две установки Crotale NG, шесть ПЗРК Mistral, франко-итальянская система противовоздушной обороны SAMP/T. Среди средств поражения класса «воздух — земля» указаны только ракеты SCALP (аналог британских Storm Shadow).

К концу прошлого года Париж передал Киеву 30 самоходных артиллерийских установок Caesar, шесть гаубиц TRF1, четыре реактивных системы залпового огня и 10 120-мм минометов.


Кроме того, были поставлены 38 легких колесных танков AMX10 RC и 250 бронеавтомобилей, 120 внедорожников и шесть грузовиков.

Уточняется, что список актуален до момента подписания между Парижем и Киевом двустороннего соглашения об обеспечении безопасности.

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Президент Сербии допустил отправку Западом своих войск на Украину
Президент Сербии Вучич допустил отправку Западом своих войск на Украину
04 марта 2024, 00:31

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что в нынешних условиях нельзя исключать отправку Западом своих военных в зону конфликта на Украине. Его слова передает ТАСС.
Президент обратил внимание на то, что когда впервые зашла речь о западных танках на Украине, многие не верили, что это когда-нибудь произойдет, однако это случилось. То же самое произошло с западными самолетами. Такая же история будет и с западными войсками, полагает Вучич, так как разговоры об этом уже ведутся.

«Ситуация будет ухудшаться повсюду», — прогнозирует сербский лидер.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже представители порядка 20 западных стран затронули тему возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. После конференции представители большинства стран — участниц встречи официально заявили, что не планируют направлять войска на Украину.

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Фортификация в Запорожской области обошлась Украине в $34 млн долларов
03 марта 2024, 21:03

Фото: iStock/JARAMA

Правительство Украины выделило более 34 миллионов долларов на строительство укреплений в Запорожской области. Об этом рассказал глава администрации подчинённого Украине региона Иван Фёдоров.
Известно, что средства будут направлены на строительство фортификационных сооружений на запорожском направлении, но точные места, где они будут возводиться, не были уточнены.
«Кабмин выделил рекордные 1,3 млрд гривен (более 34 миллионов долларов) на строительство фортификационных сооружений на запорожском направлении», — сообщил Фёдоров.
Глава администрации написал в Telegram, что работа по воздвижению укреплений будет выполнена в кратчайшие сроки. Отметил быструю, качественную и круглосуточную работу подрядчиков.

Кроме того, Иван Фёдоров рассказал, что в вверенной ему области изыскивают средства на строительство двух подземных школ, чтобы процесс обучения не прерывался во время российских атак. Для этого ведутся переговоры с зарубежными партнёрами.

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Bild: Российская армия уничтожает позиции ВСУ авиабомбами ФАБ-500
03 марта 2024, 19:45

Фото: iStock/bpawesome

Российские военные уничтожают позиции ВСУ при помощи авиабомб ФАБ-500, об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild.
«Кратер может быть несколько метров глубиной. После удара такой бомбы по позиции ВСУ, от позиции ничего не остается. Это большое преимущество (Вооружённых сил РФ)», — сообщил автор статьи.

Обозреватель подчеркнул, что залогом успешности российской армии является неоспоримое доминирование в воздухе, которое работает в тесное связке с наземной военной техникой.

Напомним, ранее стало известно, что российским военным удалось уничтожить ещё один американский танк Abrams M1, переданный ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
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#сво
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«Победой русского оружия»: В ЛДПР рассказали, как завершится СВО
Слуцкий заявил, что в этом году Россия одержит победу в СВО
03 марта 2024, 19:31

Фото: kremlin.ru

В 2024 году конфликт на Украине завершится победой России, уверенность в этом выразил кандидат на должность президента РФ и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Его цитирует «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу партии.
«Захват Авдеевки войдёт в историю специальной военной операции так же, как Сталинград, Курск вошли в историю Великой Отечественной войны. Уверен, что благородную и святую специальную военную операцию Россия завершит в нынешнем году победой русского оружия», — заявил Слуцкий.

С такой речью лидер ЛДПР выступил в Луганске во время встречи с военнослужащими, которые участвовали в освобождении Авдеевки.

Он также отметил, что сейчас цель российской армии — это освобождение временно оставленного Херсона.

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#лдпр
#сво
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Старовойт: ВСУ атаковали посёлок Тёткино в Курской области
03 марта 2024, 19:19

Фото: iStock/vadimrysev

Украинские войска нанесли удар по посёлку Тёткино в Курской области, об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
«Посёлок Тёткино Глушковского района был атакован украинским БПЛА. Пострадавших нет. Повреждён один легковой автомобиль», — прокомментировал случившееся Старовойт.

По словам губернатора, владельцу пострадавшего транспорта будет оказана помощь от властей региона.

Напомним, ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что в ночь на 3 марта российские системы противовоздушной обороны уничтожили над Крымом 38 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#курская область
#всу
#бпла
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NTV: Писториус выступил с заявлением после скандала с утечкой Бундесвера
03 марта 2024, 19:06

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Глава Минобороны Германии Борис Писториус выступил с заявлением после утечки переговоров немецких офицеров, об этом сообщает NTV.
Напомним, 1 марта глава RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись с переговорами высшего военного руководства Германии. На записи немецкие офицеры обсуждают передачу Киеву ракет Taurus для атаки по Крымскому мосту.

«Это часть информационной войны, которую ведет (российский лидер Владимир) Путин. В этом нет никаких сомнений», — заявил Писториус.

По славам министра обороны ФРГ, эта аудиозапись, якобы, должна уверить людей в том, что Германия нацелена на вооружённый конфликт с Россией, когда на самом деле Берлин лишь оказывает поддержку Киеву.

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#германия
#россия
#военные
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«Военная хроника»: ВС РФ уничтожили ещё один Abrams на Авдеевском направлении
03 марта 2024, 18:38

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Российски силы уничтожили ещё один танк Abrams на Авдеевском направлении, об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
По информации СМИ, очередной танк Abrams M1 производства Соединённых Штатов Америки был подбит на Авдеевском направлении.

Напомним, первый Abrams, который Штаты передали Вооружённым силам Украины, был подбит под Авдеевкой 26 февраля. Позже стало известно, что бронетехнику поразили при помощи ульяновского FPV-дрона «Пиранья».

В этот день российские силы уничтожили ещё один американский танк на Авдеевском направлении. Его также ликвидировали при помощи беспилотного летательного аппарата.

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#танки
#всу
#сво
#вс рф
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«Они достигли предела»: В Турции высказались о ситуации на Украине
Фидан: Обе стороны конфликта достигли предела своих возможностей на Украине
03 марта 2024, 18:27

Фото: iStock/Silent_GOS

Обе стороны российско-украинского конфликта достигли максимума из того, что могли, с таким заявлением выступил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, его цитирует Reuters.
«По вопросу Украины мы считаем, что обе стороны достигли предела того, что они могут получить военными методами. Мы считаем, что пришло время начать диалог о прекращении огня», — прокомментировал ситуацию Фидан.

По мнению турецкого главы МИД, вопросы о суверенитете сторон и разделе территорий должны решаться отдельно.

Ранее венгерский коллега Фидана Петер Сийярто заявил, что Россия, очевидно, побеждает Украину на полях спецоперации. При этом, он убеждён, что западные союзники Киева должны сделать всё, чтобы избежать столкновения России и НАТО.

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#украина
#турция
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Сийярто: Западные страны должны избежать конфликта с Россией
03 марта 2024, 17:56

Фото: iStock/rarrarorro

Западные страны должны сделать всё возможное, чтобы избежать конфликта с Россией, об этом заявил глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По словам министра иностранных дел Венгрии, положение в российско-украинском конфликте складывается явно не в пользу Украины. Однако, считает Сийярто, западные союзники Киева должны сделать всё возможное, чтобы избежать столкновения Североатлантического альянса и РФ.

Напомним, без помощи главного партнёра Украины — Соединённых Штатов Америки — ситуация на полях специальной военной операции явно перешла в руки к России. Вооружённые силы Украины продолжают терять территории, а также страдают от нехватки боеприпасов и вооружения.

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#венгрия
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