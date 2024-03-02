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Минобороны ФРГ подтвердило факт перехвата переговоров военных по Крымскому мосту

02 марта 2024, 18:12
Фото: iStock/klenger

Фото: iStock/klenger

В Минобороны ФРГ подтвердили, что разговор между немецкими офицерами о теракте в Крыму действительно был прослушан, передает Tagesschau.
«По нашей оценке, был перехвачен разговор в секторе Люфтваффе», - рассказали должностные лица ведомства.

Напомним, речь идет о разговоре между немецкими военными, которые обсуждали возможность нанесения удара по Крымскому мосту. Запись разговора попала в распоряжение главного редактора RT Маргариты Симоньян, которая опубликовала расшифровку диалога.


Кроме того, один из участников разговора выразил сомнения по факту того, получится ли удар по мосту достаточно эффективным, и задался вопросом о том, сколько для этого необходимо ракет.

Подробнее о записи разговора офицеров бундесвера и реакции российских властей, читайте в материале «Радио 1».

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Шольц пообещал быстрое расследование ситуации с записью беседы немецких офицеров
02 марта 2024, 15:53

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифуллин

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на появление в российских СМИ публикаций с записью разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, обсуждавших, «как бомбить Крымский мост». Он пообещал «быстрое расследование» этой ситуации.
Накануне, 1 марта, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в своей социальной сети полный текст и звукозапись беседы немецких офицеров высшего звена, в ходе которой они обсуждают способы и средства атаки на Крымский мост с целью нанесения наибольшего ущерба. В разговоре, в частности, упоминаются ракеты Taurus и то, что канцлер не хочет передавать их Украине.

В оборонном ведомстве Германии после первой проверки записи сочли, что она подлинная, передаёт издание Die Welt. Федеральное ведомство военной контрразведки (MAD) уже начало проверку по факту возможного перехвата секретных переговоров. Шольц назвал случившееся «очень серьёзной проблемой» и заверил, что расследование будет проведено «очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро».

Понятно, что канцлера сильно тревожит канал утечки секретной информации и то, что переговоры высших военных чинов стали «секретом Полишинеля», а вовсе не содержание их беседы, которое, по мнению заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, открыло новую сущность Германии — лживую, злую, агрессивную, реваншистскую и русофобскую.

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Атакованный хуситами сухогруз с удобрениями затонул в Красном море
02 марта 2024, 15:31

Фото: istockphoto/InfinitumProdux

Ещё в феврале представители вооружённых сил движения йеменских хуситов «Ансар Аллах» нанесли удар по сухогрузу Rubymar, двигавшемуся в южной части Красного моря с грузом удобрений. Судно на протяжении нескольких недель погружалось в воду и наконец затонуло.
Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на слова представителей правительства Йемена. Ранее Центральное командование ВС США сообщало, что нападение хуситов на транспортный корабль привело к многочисленным повреждениям. Произошла утечка топлива, что вызвало появление на поверхности моря обширного нефтяного пятна. Экипаж покинул судно, и сегодня, 2 марта, сухогруз отправился на морское дно.

Эксперты ранее предупреждали о риске серьёзной экологической катастрофы, так как грузовое судно перевозило более 41 тысячи тонн химических удобрений. Последствия для морской флоры и фауны и в целом для окружающей среды остаются непредсказуемыми, говорят экологи. Длина нефтяного пятна на поверхности Красного моря составляет около 18 морских миль (более 33 километров).

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#море
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Путин и Лукашенко провели обстоятельные телефонные переговоры
02 марта 2024, 15:10

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лидеры союзных государств обсудили вопросы двусторонних отношений и международную обстановку.
Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе беседы детально обсуждались различные аспекты дружественных российско-белорусских отношений, подтверждено их существование и развитие на принципах союзничества и стратегического партнёрства по всем важнейшим направлениям. Кроме того, были затронуты вопросы непростой международной обстановки.

Также Владимир Путин поздравил президента Белоруссии с успешным проведением в республике парламентских и местных выборов. Затем стороны обсудили проблемы и задачи деятельности общих интеграционных структур — Евразийского экономического союза, Организации договора о коллективной безопасности и других подобных структур.

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Глава Минздрава Германии призвал готовиться к возможной войне
Минздрав Германии призвал готовить систему здравоохранения к возможной войне
02 марта 2024, 14:54

Фото: iStock/photosvit

Глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах заявил в интервью немецкой газете Neue Osnabruecker Zeitung о необходимости подготовки системы здравоохранения Германии к возможному военному конфликту.
По его словам, подготовка врачей и больниц к военным ситуациям может быть воспринята некоторыми как попытка навязать страх. Однако сам Лаутербах считает иначе.

Он отметил, что необходимы изменения в системе здравоохранения, учитывая возможность того, что Германия может стать центром оказания помощи раненым и пострадавшим из других стран в соответствии со своими союзническими обязательствами.

Глава ведомства также подчеркнул, что Германия уже приняла на лечение больше раненых из Украины, чем любая другая европейская страна — почти тысячу человек. Он также отметил, что существует пробел в законодательстве, который власти устраняют, чтобы быть готовыми к катастрофам или даже к военным действиям, несмотря на невероятность такого сценария.

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Президент Молдавии Санду заявила о возможности объединения Кишинёва и Тирасполя
02 марта 2024, 12:31

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Сейчас появилась реальная возможность объединить людей по обе стороны Днестра, воссоединить Кишинёв и Тирасполь. Этому способствует начало переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз.
Об этом заявила молдавский президент сегодня, 2 марта, выступая на мероприятии в годовщину начала вооружённых столкновений на Днестре, передаёт РИА Новости. В этот день представители властей Молдавии возложили цветы к памятнику скорбящей матери в честь тех, кто погиб в вооружённом конфликте с обеих сторон. Кроме главы государства, в церемонии участвовали члены парламента и правительства республики.

Санду сказала, что решение о начале переговоров о вступлении в ЕС предоставляет Молдавии «исторический шанс» на объединение «вокруг проекта». Она пообещала, что власти приложат все усилия для мирного воссоединения страны.

Слово «мирного» молдавский лидер подчеркнула не напрасно. Напомним, Приднестровье, 60% населения которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из Молдавии ещё до распада СССР. Они опасались, что на волне национализма Молдавия решит присоединиться к Румынии, а сами они подвергнутся геноциду. В 1992 году власти Кишинёва попытались решить проблему военными методами. После этого Приднестровье стало фактически неподконтрольной Молдавии территорией. 2 марта молдавские власти отмечают день памяти погибших в вооружённом конфликте на Днестре.

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Жена Байдена назвала Трампа угрозой для женщин
Жена президента США Байдена Джилл назвала Трампа угрозой для женщин
02 марта 2024, 12:23

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Джилл Байден, супруга президента США Джо Байдена, назвала бывшего лидера Дональда Трампа угрозой для женщин.
Слова первой леди Соединенных Штатов цитирует издание The Hill. 1 марта в Атланте она запустила кампанию «Женщины за Байдена», где выразила свое мнение.

В своем выступлении она отметила, что Трамп всю свою жизнь разрушал и пренебрегал женщинами.

Она также подчеркнула, что его решение о запрете абортов в Джорджии лишает женщин права на принятие решений о своем здоровье.

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Илон Маск поддержал мнение о российской принадлежности Крыма и Донбасса
02 марта 2024, 11:24

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Американский предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск согласился с тем, что Крым и Донбасс должны принадлежать России. Ранее такое мнение высказал основатель частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс.
Американский «солдат удачи» и военный эксперт призвал заморозить украинский конфликт и оставить России территории, которые и так уже ей принадлежат. Принс также назвал западную оборонную базу «смешной» и заявил, что «никто не пойдёт воевать с "русским медведем"».

«К сожалению, это правда», — прокомментировал Маск пост основателя ЧВК в социальной сети X (бывший Twitter), которая, кстати, также принадлежит эксцентричному миллиардеру.

Надо отметить, что Илон Маск достаточно часто высказывается по поводу конфликта на Украине (впрочем, как и по любому другому поводу). Он, например, считает, что российский лидер Владимир Путин ни при каких условиях не потерпит поражение. Маск также уверен, что помощь Запада только затягивает боевые действия и ни в какой мере не помогает Киеву.

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Лаврова рассмешил вопрос журналиста о речи Макрона про отправку войск на Украину
02 марта 2024, 10:33

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

После дипломатического форума в Анталье журналистка задала министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову вопрос, что он думает по поводу слов президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину. Глава российского МИД в ответ только весело рассмеялся.
На видеоролике, который был опубликован после завершения встречи в Анталье, видно, как руководителя внешнеполитического ведомства России, который торопился уйти, окружила группа журналистов в стремлении задать вопросы, передаёт издание TRT World Now. Одна из представительниц СМИ спросила, что Лавров думает о словах французского президента.

Министр иностранных дел РФ, соблюдая дипломатический протокол, не стал махать рукой в ответ на вопрос журналистки, но не удержался от смеха. На самой встрече Сергей Лавров отметил, что слова Макрон, конечно, не слишком обдуманы и взвешены для политика его уровня. Однако по другому поводу, касающемуся записи разговора высокопоставленных немецких офицеров о том, как они «будут бомбить Крымский мост», глава МИД РФ заметил, что России давно уже известно о том, что военные стран НАТО и так присутствуют на Украине в том или ином качестве.

Что касается заявлений Макрона, то они, действительно, могут вызвать разве что снисходительную улыбку, если не искренний смех. Об этом говорит в том числе реакция его ближайших союзников по НАТО, которые поспешили заявить об отсутствии планов по отправке войск на Украину. Французский политик Марин Ле Пен, комментируя заявление Макрона, отметила, что ему вдруг захотелось поиграть в военачальника.

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Медики: Сочетание болезней Байдена даёт основание для негативного прогноза
Медики дают неутешительный прогноз относительно здоровья Байдена
02 марта 2024, 10:08

Фото: РИА Новости/Стрингер

Ряд симптомов у американского президента Джозефа Байдена свидетельствует о наличии у него нейродегенеративного заболевания. Его сочетание с другими сопутствующими патологиями дают основания для негативного прогноза по поводу здоровья главы Белого дома.
Все эти недуги требуют постоянного наблюдения специалистов и углублённого комплексного лечения, сделали заключение врачи, опрошенные РИА Новости. Ранее стало известно, что Байден страдает от нескольких заболеваний, среди которых обструктивное апноэ во сне, гиперлипидемия, мерцательная аритмия, гастроэзофагеальный рефлюкс и артрит. Это следует из заключения терапевта, которое было опубликовано.

В прошлом году администрация Белого дома сообщала, что американский президент начал использовать аппарат для улучшения вентиляции легких во время сна. Это необходимо, чтобы избежать проблем с дыханием во время ночного отдыха и сделать его более-менее полноценным.

Кроме того, по мнению врача-психиатра, в особенностях поведения, мимики, речи, когнитивных функций, таких, как у Байдена, специалисты видят прогрессирующие нейродегенеративные заболевания, такие, например, как болезнь Альцгеймера и деменция с тельцами Леви.

Сочетание всех этих недугов дают основание для неутешительного прогноза относительно здоровья президента США. Эти болезни требуют постоянного наблюдения специалистов и тщательного комплексного лечения, сделали вывод медики.

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Врач Белого дома: Байден страдает от нескольких заболеваний
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