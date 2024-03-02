Минобороны ФРГ подтвердило факт перехвата переговоров военных по Крымскому мосту

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В Минобороны ФРГ подтвердили, что разговор между немецкими офицерами о теракте в Крыму действительно был прослушан, передает Tagesschau.
«По нашей оценке, был перехвачен разговор в секторе Люфтваффе», - рассказали должностные лица ведомства.
Напомним, речь идет о разговоре между немецкими военными, которые обсуждали возможность нанесения удара по Крымскому мосту. Запись разговора попала в распоряжение главного редактора RT Маргариты Симоньян, которая опубликовала расшифровку диалога.
Подробнее о записи разговора офицеров бундесвера и реакции российских властей, читайте в материале «Радио 1».
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