Москалькова попросила Минобороны прояснить механизм демобилизации военных

Потребление электроэнергии во время майнинга полезно только в тех регионах, где есть свободные мощности, что приводит к равномерной загрузке генерации и удельному снижению затрат. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в беседе с РБК. Однако, по его словам, когда на майнинг уходят все свободные мощности, это лишает возможности подключать новых потребителей к электросетям.