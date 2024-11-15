Москалькова попросила Минобороны прояснить механизм демобилизации военных

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Минобороны с просьбой разъяснить процесс демобилизации военнослужащих. Об этом информирует «Интерфакс».
На всероссийском координационном совете омбудсменов Москалькова отметила, что призывная комиссия принимает решение о неправомерной мобилизации. Это решение передается командиру воинской части, который не имеет четкого механизма для демобилизации.
Она обратилась к заместителю начальника главного военно-медицинского управления Минобороны России Александру Серговенцеву с вопросом о том, какой документ необходимо оформить командиру для демобилизации военнослужащего.
Москалькова подчеркнула, что этот вопрос больше относится к кадровой службе Министерства обороны. Серговенцев согласился с этим и пообещал передать запрос начальнику главного управления кадров министерства.
Ранее стало известно, что на территории Сумской области Украины найдены 13 россиян, которых насильно переместили из Курской области. Сейчас российская сторона пытается вернуть их на родину.
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Она обратилась к заместителю начальника главного военно-медицинского управления Минобороны России Александру Серговенцеву с вопросом о том, какой документ необходимо оформить командиру для демобилизации военнослужащего.
Москалькова подчеркнула, что этот вопрос больше относится к кадровой службе Министерства обороны. Серговенцев согласился с этим и пообещал передать запрос начальнику главного управления кадров министерства.
Ранее стало известно, что на территории Сумской области Украины найдены 13 россиян, которых насильно переместили из Курской области. Сейчас российская сторона пытается вернуть их на родину.
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Дарья Осипова