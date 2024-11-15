Изнасилование подростка и торговля людьми: что известно о Мэтте Гетце — кандидате Трампа на пост генпрокурора США

Мэтт Гетц (Фото: кадр из эфира телеканала C-SPAN)
Минюст США выразил недоумение по поводу намерений Дональда Трампа назначить на пост генерального прокурора члена Палаты представителей Мэтта Гетца. Причиной тому стала неоднозначная репутация кандидата. Что известно о политике и в каких скандалах он был замечен расскажет «Радио 1».
Уголовные дела Гетца
По данным агентства Associated Press, Комитет по этике Палаты представителей проводит расследование по нескольким уголовным делам, связанным с Гетцем. Его подозревают в употреблении тяжелых наркотиков и нецелевом расходовании средств избирательной кампании.
Особое внимание общественности привлекли обвинения политика в торговле людьми и сексуальном насилии. В июне текущего года Комитет по этике сообщил о подозрении Гетца в изнасиловании 17-летней девушки. Кроме того, он неоднократно рассылал непристойные материалы своим коллегам по Палате представителей.
На данный момент ни одно из дел не дошло до судебного разбирательства. В прошлом году Министерство юстиции также закрыло дело о торговле людьми, сославшись на отсутствие достаточных улик.
Трамп уже выразил уверенность в том, что Гетц справится с большими обязанностями на новом посту, отметив, что он «искоренит системную коррупцию в Министерстве юстиции и вернет его к истинной миссии — борьбе с преступностью и защите демократии и Конституции».
Однако для утверждения кандидатуры, предложенной президентом, необходимо пройти слушания в Конгрессе США и получить одобрение. Как сообщает портал Axios, многие сенаторы от Республиканской партии настроены скептически по поводу выбора Трампа и намерены тщательно расспросить Гетца о его прошлом во время слушаний. Некоторые даже шутят, что у Гетца больше шансов поужинать с королевой Елизаветой II, чем быть утвержденным Сенатом.
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Мэтт Гетц: биография, карьера
Мэтт Гетц родился 7 мая 1982 года во Флориде в семье политиков. Его дед Джерри Гетц был сенатором в законодательном собрании Северной Дакоты, а его отец Дон Гетц в этом году был избран в сенат Флориды. В 2007 году Мэтт получил степень доктора права в Юридической школе Уильяма и Мэри и начал свою карьеру в юридической фирме Keefe. Однако в октябре 2021 года коллегия адвокатов Флориды лишила его лицензии из-за неуплаченных взносов.
В 2016 году Гетц впервые был избран членом Палаты представителей Конгресса США от штата Флорида. Несмотря на то, что он является членом организации Republican Main Street Partnership, которая поддерживает умеренных республиканцев, Гетц быстро приобрел неоднозначную репутацию и стал заметной фигурой в ряде политических скандалов.
Мэтт Гетц (Фото: кадр из эфира телеканала C-SPAN)
Политические скандалы с участием Мэтта Гетца
Гетц устроил первую в истории отставку спикера Палаты представителей из-за Украины. В отличие от многих своих коллег-республиканцев, Гетц изначально выступал против военной помощи Киеву. Его часто относят к небольшой группе сторонников Трампа, которые поддерживают не только его внутреннюю политику, но и изоляционистский подход в международных делах.
«Америка переживает управляемый упадок, и он усугубится, если мы продолжим расходовать деньги налогоплательщиков на чужие конфликты. Мы должны остановить всю иностранную помощь в войне на Украине», — заявил Мэтт Гетц.
3 октября 2023 года по инициативе Гетца Палата представителей впервые в своей истории отправила в отставку спикера от Республиканской партии Кевина Маккарти. Причиной этому стал вопрос о военной помощи Украине. Конгресс США должен был одобрить ежегодный законопроект о финансировании правительства, который включал пункт о военных поставках Киеву, однако республиканцы заблокировали его. Гетц обвинил спикера в тайной сделке с президентом Джо Байденом касательно дальнейшей помощи Украине и подал ходатайство об отставке, которое поддержали 216 конгрессменов.
Маккарти, в свою очередь, отметил, что причиной его отставки стали личные неприязненные отношения между политиками и месть Гетца за то, что именно спикер инициировал расследование по делу о возможном изнасиловании 17-летней девушки.
«Гетц выглядит крайне неуравновешенным. Я не уверен, принимал ли он запрещенные вещества, но надеюсь, что он получит необходимую помощь. Более того, я желаю, чтобы молодые женщины получили ту справедливость, которую они заслуживают», — заявлял Кевин Маккарти.Жалоба Гетца позволила отсрочить принятие законопроекта о помощи Украине на длительный срок. Палата представителей оставалась парализованной почти месяц, прежде чем 26 октября новым спикером был избран республиканец Майк Джонсон, который критиковал Киев. В результате военные поставки удалось одобрить лишь 18 апреля следующего года.
Отношение Гетца к Зеленскому
22 декабря 2022 года Гетц и конгрессвумен Лорен Боберт отказались вставать и аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его выступления в Конгрессе. В своем почти 30-минутном обращении украинский лидер поблагодарил США за поставки оружия и попросил о дальнейшей военной поддержке. Гетц и Боберт стали единственными конгрессменами, которые не встретили Зеленского овациями.
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