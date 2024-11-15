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Изнасилование подростка и торговля людьми: что известно о Мэтте Гетце — кандидате Трампа на пост генпрокурора США

Мэтт Гетц (Фото: кадр из эфира телеканала C-SPAN)

Мэтт Гетц (Фото: кадр из эфира телеканала C-SPAN)

Минюст США выразил недоумение по поводу намерений Дональда Трампа назначить на пост генерального прокурора члена Палаты представителей Мэтта Гетца. Причиной тому стала неоднозначная репутация кандидата. Что известно о политике и в каких скандалах он был замечен расскажет «Радио 1».

Уголовные дела Гетца


По данным агентства Associated Press, Комитет по этике Палаты представителей проводит расследование по нескольким уголовным делам, связанным с Гетцем. Его подозревают в употреблении тяжелых наркотиков и нецелевом расходовании средств избирательной кампании.



Особое внимание общественности привлекли обвинения политика в торговле людьми и сексуальном насилии. В июне текущего года Комитет по этике сообщил о подозрении Гетца в изнасиловании 17-летней девушки. Кроме того, он неоднократно рассылал непристойные материалы своим коллегам по Палате представителей.

На данный момент ни одно из дел не дошло до судебного разбирательства. В прошлом году Министерство юстиции также закрыло дело о торговле людьми, сославшись на отсутствие достаточных улик.

Трамп уже выразил уверенность в том, что Гетц справится с большими обязанностями на новом посту, отметив, что он «искоренит системную коррупцию в Министерстве юстиции и вернет его к истинной миссии — борьбе с преступностью и защите демократии и Конституции».

Однако для утверждения кандидатуры, предложенной президентом, необходимо пройти слушания в Конгрессе США и получить одобрение. Как сообщает портал Axios, многие сенаторы от Республиканской партии настроены скептически по поводу выбора Трампа и намерены тщательно расспросить Гетца о его прошлом во время слушаний. Некоторые даже шутят, что у Гетца больше шансов поужинать с королевой Елизаветой II, чем быть утвержденным Сенатом.

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Мэтт Гетц: биография, карьера


Мэтт Гетц родился 7 мая 1982 года во Флориде в семье политиков. Его дед Джерри Гетц был сенатором в законодательном собрании Северной Дакоты, а его отец Дон Гетц в этом году был избран в сенат Флориды. В 2007 году Мэтт получил степень доктора права в Юридической школе Уильяма и Мэри и начал свою карьеру в юридической фирме Keefe. Однако в октябре 2021 года коллегия адвокатов Флориды лишила его лицензии из-за неуплаченных взносов.

В 2016 году Гетц впервые был избран членом Палаты представителей Конгресса США от штата Флорида. Несмотря на то, что он является членом организации Republican Main Street Partnership, которая поддерживает умеренных республиканцев, Гетц быстро приобрел неоднозначную репутацию и стал заметной фигурой в ряде политических скандалов.
Мэтт Гетц (Фото: кадр из эфира телеканала C-SPAN)

Политические скандалы с участием Мэтта Гетца


Гетц устроил первую в истории отставку спикера Палаты представителей из-за Украины. В отличие от многих своих коллег-республиканцев, Гетц изначально выступал против военной помощи Киеву. Его часто относят к небольшой группе сторонников Трампа, которые поддерживают не только его внутреннюю политику, но и изоляционистский подход в международных делах.

«Америка переживает управляемый упадок, и он усугубится, если мы продолжим расходовать деньги налогоплательщиков на чужие конфликты. Мы должны остановить всю иностранную помощь в войне на Украине», — заявил Мэтт Гетц.

3 октября 2023 года по инициативе Гетца Палата представителей впервые в своей истории отправила в отставку спикера от Республиканской партии Кевина Маккарти. Причиной этому стал вопрос о военной помощи Украине. Конгресс США должен был одобрить ежегодный законопроект о финансировании правительства, который включал пункт о военных поставках Киеву, однако республиканцы заблокировали его. Гетц обвинил спикера в тайной сделке с президентом Джо Байденом касательно дальнейшей помощи Украине и подал ходатайство об отставке, которое поддержали 216 конгрессменов.

Маккарти, в свою очередь, отметил, что причиной его отставки стали личные неприязненные отношения между политиками и месть Гетца за то, что именно спикер инициировал расследование по делу о возможном изнасиловании 17-летней девушки.

«Гетц выглядит крайне неуравновешенным. Я не уверен, принимал ли он запрещенные вещества, но надеюсь, что он получит необходимую помощь. Более того, я желаю, чтобы молодые женщины получили ту справедливость, которую они заслуживают», — заявлял Кевин Маккарти.
Жалоба Гетца позволила отсрочить принятие законопроекта о помощи Украине на длительный срок. Палата представителей оставалась парализованной почти месяц, прежде чем 26 октября новым спикером был избран республиканец Майк Джонсон, который критиковал Киев. В результате военные поставки удалось одобрить лишь 18 апреля следующего года.

Отношение Гетца к Зеленскому


22 декабря 2022 года Гетц и конгрессвумен Лорен Боберт отказались вставать и аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его выступления в Конгрессе. В своем почти 30-минутном обращении украинский лидер поблагодарил США за поставки оружия и попросил о дальнейшей военной поддержке. Гетц и Боберт стали единственными конгрессменами, которые не встретили Зеленского овациями.

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Орбан призвал ЕС пересмотреть антироссийские санкции
15 ноября 2024, 12:39

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

ЕС должен пересмотреть санкции, введенные против России, которые влияют на повышение цен на энергоносители и подрывают конкурентоспособность самой Европы. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.
Он напомнил, что лидеры ЕС приняли на неформальном саммите в Будапеште Декларацию о конкурентоспособности Европы, действия которой направлены на снижение стоимости нефти, газа и электроэнергии.

«Цены на энергоносители должны быть снижены всеми доступными способами. Это означает что санкции (против России – ред.) должны быть пересмотрены, потому что при нынешней санкционной политике цены на энергоносители не снизятся», — сказал Орбан.

Он напомнил, что европейские промышленные компании платят за газ и электроэнергию в несколько раз больше, чем в США и Китае. По его словам, подобная политика подрывает конкурентоспособность ЕС.

Напомним, что венгерское правительство выступает против антироссийских санкций, введенных из-за конфликта на Украине. Венгрия отмечает, что санкции нанесли европейской экономике больший вред.

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Новак назвал причину запрета на майнинг в нескольких регионах
Новак объяснил запрет на майнинг в нескольких регионах нехваткой электроэнергии
15 ноября 2024, 12:12

Фото: iStock/NiseriN

Потребление электроэнергии во время майнинга полезно только в тех регионах, где есть свободные мощности, что приводит к равномерной загрузке генерации и удельному снижению затрат. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в беседе с РБК. Однако, по его словам, когда на майнинг уходят все свободные мощности, это лишает возможности подключать новых потребителей к электросетям.
Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что с 1 декабря 2024 по 15 марта 2025 года власти планируют ввести запрет на майнинг в части Иркутской области, Бурятии и Забайкалья, а после ежегодно вводить его во время больших нагрузок.
«Население майнит, металлургические заводы майнят, все, у кого есть собственная генерация или собственные сети, майнят. И эти потребители очень быстро строятся и набирают нагрузку, особенно в регионах с дешевой электроэнергией. В первую очередь речь об Иркутской области и Бурятии, где всегда был резерв мощности. Нагрузка майнинга, по экспертным оценкам, в этих регионах достигает порядка 2000 МВт», — пояснил вице-премьер.
Новак отметил, что именно из-за этого началась работа по принятию нового закона о майнинге. На данный момент, по его мнению, нужно, чтобы в регионах с возможной нехваткой электричества, можно было ограничивать майнинг и подключать новые соцобъекты.
«В ноябре мы приняли нормативно правовое регулирование. А такие регионы, как Иркутская область, ее южная часть, Бурятия, Забайкалье и так далее планируем внести в список, где майнинг запрещен. Потому что там нет сейчас свободных мощностей, чтобы иметь возможность подключать новых потребителей», — добавил он.
Вице-премьер уточнил, что до этого власти хотели создать специальные зоны, где будет разрешен майнинг, но после передумали в пользу точечных ограничений в регионах с нехваткой энергии.

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#заводы
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Пентагон назвал число покончивших жизнь самоубийством военных США в 2023 году
Пентагон: в 2023 году 523 военных США покончили жизнь самоубийством
15 ноября 2024, 11:42

Фото: istockphoto/Im Yeongsik

Свыше полутысячи американских военнослужащих покончили жизнь самоубийством в прошлом году. Как уточнили в Пентагоне, это больше, чем в 2022 году.
«За 2023 календарный год 523 военнослужащих покончили жизнь самоубийством, что превышает показатели предыдущего года (493)», — пояснили в Минобороны США.
Отмечено, что общее количество самоубийств на сто тысяч военнослужащих увеличилось на 9%. Причем большинство военных были молодыми.

Весной прошлого года глава Минобороны США Ллойд Остин распорядился об улучшении доступа военнослужащих к работе с психологами для снижения количества инцидентов.

Ранее сообщалось, чем шокирован Пентагон, и как это связано с хуситами.

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#мир
#сша
#военные
#самоубийство
#новости
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Пентагон шокирован «потрясающим» арсеналом йеменских хуситов
Закупщик Пентагона ЛаПланте: США шокировал «потрясающий» арсенал ракет хуситов
15 ноября 2024, 11:29

Фото: iStock/allanswart

«Потрясающий» арсенал у йеменских хуситов привел в шок сотрудников Минобороны США. Об этом заявил главный закупщик Пентагона Билл ЛаПланте на конференции «Будущее обороны», передает Axios. По его словам, в вооружении хуситов появляются все более современные ракеты.
ЛаПланте пояснил, что за полгода хуситам удалось увеличить свои арсеналы настолько, что он сам оказался в шоке.
«Я инженер и физик, и я всю свою карьеру имел дело с ракетами. То, что я видел из того, что хуситы сделали за последние шесть месяцев, — это то, что я просто шокирован», — пояснил закупщик оборонного ведомства.
По информации издания, больше всего США обеспокоены тем, что у хуситов появились противокорабельные ракеты с серьезными техническими характеристиками. Эксперты полагают, что столь современное оружие им поставил Иран, который может доверять такие разработки лишь ополченцам из Йемена.

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Трамп сделал важное заявление относительно конфликта на Украине
Трамп заявил, что конфликту на Украине пора положить конец
15 ноября 2024, 08:51

Фото: iStock/Ruma Aktar

Конфликту на Украине пора положить конец. С таким призывом выступил Дональд Трамп, одержавший победу на выборах президента США. Об этом информирует РИА Новости.
«Мы будем работать над Ближним Востоком. И мы будем очень усердно работать над Россией и Украиной», — сказал он.

Трамп выступал на мероприятии некоммерческой организации «Институт политики Америка прежде всего», которое проходило в его поместье Мар-а-Лаго. Во время своего выступления он заявил, что РФ и Украине следует остановиться. При этом политик не раскрыл подробностей своего плана по разрешению конфликта в Украине.

Напомним, что на выборах президента США 5 ноября Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую. Трамп, победивший на выборах, обещал решить конфликт на Украине через переговоры и утверждал, что сможет сделать это за один день. В России считают, что такая задача слишком сложна для простого решения.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп во время своего выступления в поместье Мар-а-Лаго во Флориде сообщил о назначении губернатора штата Северная Дакота Дага Бургума на пост министра внутренних дел.

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#сша
#украина
#сво
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Губернатор Северной Дакоты назван кандидатом на пост министра внутренних дел
15 ноября 2024, 08:27

Фото: iStock/rarrarorro

Избранный президент США Дональд Трамп во время своего выступления в поместье Мар-а-Лаго во Флориде сообщил о назначении губернатора штата Северная Дакота Дага Бургума на пост министра внутренних дел. Об этом пишет РИА Новости.
Трамп отметил, что это важная должность, и выразил уверенность в том, что Бургум станет «фантастическим руководителем».

«Он из Северной Дакоты. Завтра будет объявлено о его назначении на очень важную должность», — заявил Трамп, указав на Бургума и помахав ему рукой.

Министерство внутренних дел США отвечает за управление такими ключевыми вопросами, как землепользование, геологическая разведка и охрана национальных парков.

Напомним, что на выборах президента США 5 ноября Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую. Дональд Трамп выиграл во всех семи колеблющихся штатах, которые играют ключевую роль в определении результатов президентских выборов в США. В результате он набрал 312 голосов выборщиков, тогда как Камала Харрис получила 226 голосов.

Ранее глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что совместная фотография американского лидера Джо Байдена и бывшего президента США Дональда Трампа иллюстрирует лицемерие американского истеблишмента. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#нато
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Пушков: совместное фото Трампа и Байдена демонстрирует американское лицемерие
15 ноября 2024, 08:16

Фото: iStock/lucky-photographer

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что совместная фотография американского лидера Джо Байдена и бывшего президента США Дональда Трампа иллюстрирует лицемерие американского истеблишмента. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Идиллия на лужайке Белого дома: счастливое трио», — написал он.

Пушков отметил, что Трамп выглядит счастливым от своей победы, Байден рад, что Камала проиграла, а Джилл Байден, несмотря на свое несчастье, делает вид, что счастлива. Глава комиссии Совфеда по информполитике добавил, что оба Байдена испытывают ненависть к Трампу, они пытались отправить его в тюрьму. По его словам, такова традиция американской политики.

Сенатор заметил, что на фотографии отсутствует супруга Трампа, Мелания, которая отказалась присутствовать на встрече в Белом доме.

Напомним, что встреча между Байденом и Трампом по вопросу передачи власти прошла в среду. Пресс-секретарь Байдена, Карин Жан-Пьер, сообщила, что действующий президент в ходе беседы с победителем выборов подтвердил, что передача власти будет осуществляться мирно и организованно.

На выборах президента США 5 ноября Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую. Трамп, победивший на выборах, обещал решить конфликт на Украине через переговоры и утверждал, что сможет сделать это за один день. В России считают, что такая задача слишком сложна для простого решения.

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Евросоюз готовит новый пакет санкций против России к 2025 году
Bloomberg: еще один пакет санкций ЕС против России могут принять в 2025 году
15 ноября 2024, 08:01

Фото: iStock/syahrir maulana

Евросоюз продолжает усиливать санкционное давление на Россию и планирует принять новый пакет санкций в 2025 году. Об этом информирует агентство Блумберг.
Ожидается, что в этот пакет войдут торговые ограничения, а также пошлины на российскую сельскохозяйственную продукцию. Согласно информации агентства, пакет санкций предполагается принять до 24 февраля следующего года — символической даты в контексте конфликта. В рамках этого пакета могут быть введены дополнительные ограничения на торговлю и меры против «теневого» танкерного флота России.

Кроме того, ожидается, что новые санкции будут включать ограничения против физических лиц, связанных с российскими властями и экономикой. Таким образом, Евросоюз продолжает свою стратегию по сдерживанию России и попыткам оказать давление на её экономику в условиях продолжающегося конфликта.

В России неоднократно подчеркивали, что страна способна справиться с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечают, что Западу не хватает смелости признать неудачу антироссийских санкций. Президент России Владимир Путин ранее указывал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада.

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#политика
#ес
#евросоюз
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Более десяти стран решили купить российский подавитель «роя» дронов
«Рособоронэкспорт»: более 10 стран интересуются «Изделием РБ-504П-Э»
15 ноября 2024, 06:15

Фото: РИА Новости/Александр Мельников

«Рособоронэкспорт» ведет переговоры с более чем десятью странами о продаже системы подавления дронов «Изделие РБ-504П-Э», сообщил гендиректор компании Александр Михеев на авиасалоне Airshow China 2024 в Чжухае, передает РИА Новости.
Этот комплекс, представленный в сентябре на выставке в Баку, предназначен для противодействия «рою» дронов и обладает характеристиками, подтвержденными в боевых условиях.

«Изделие РБ-504П-Э» подавляет каналы управления и спутниковой навигации в диапазоне от 420 до 5800 МГц, имеет частоты для подавления защищенных каналов и может работать как в круговом, так и направленном режимах.

Комплекс состоит из радиопеленгатора и модуля подавления, которые можно объединить в единую сеть для радиоэлектронного подавления.

По словам Михеева, «Рособоронэкспорт» ведет предконтрактную работу с более чем десятью партнерами из разных стран. Переговоры с потенциальными заказчиками из Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока и СНГ включают демонстрационные показы за рубежом.

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