Бывшая союзница Трампа обвинила Axios в распространении «опасной лжи»
Бывшая союзница Дональда Трампа, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, публично обвинила портал Axios в распространении ложной информации. Об этом она написала в своём аккаунте в X, подчеркнув, что материал издания содержит «ужасную и опасную ложь».
Речь идёт о статье, посвящённой инциденту с Секретной службой США в сентябре 2025 года, когда Трамп посещал ресторан в Вашингтоне вместе с вице-президентом Джеем Ди Вэнсом, министром обороны Питом Хегсетом и госсекретарём Марко Рубио. В ходе визита к политикам подошли активисты пацифистской организации Code Pink и начали выкрикивать лозунги, после чего их отстранили в сторону.
Axios утверждало, что Белый дом якобы сообщил Секретной службе о причастности Грин к инциденту, подразумевая, что именно она рекомендовала активистам приблизиться к Трампу. Грин категорически опровергла это заявление и сообщила, что обратится к своему адвокату для защиты своей репутации.
