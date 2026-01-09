Бывшая союзница Трампа обвинила Axios в распространении «опасной лжи»

09 января 2026, 22:06

Марджори Тейлор Грин опровергла обвинения Axios о срыве безопасности Трампа

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Бывшая союзница Дональда Трампа, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, публично обвинила портал Axios в распространении ложной информации. Об этом она написала в своём аккаунте в X, подчеркнув, что материал издания содержит «ужасную и опасную ложь».