«Сроки сдвигаются»: Политолог назвал новую дату переговорного процесса по Украине

09 января 2026, 19:09

Политолог Дудаков: переговоры России и США отодвинулись до весны 2026 года

Фото: Istock/sb2010

Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что переговоры между Россией и США сдвинутся как минимум до весны 2026 года. По его оценке, процесс сейчас находится в подвешенном состоянии.





В беседе с «NEWS.ru» Дудаков связал эту паузу с действиями администрации США. Он отметил, что президент Дональд Трамп переключился на другие вопросы, включая эскалацию с Венесуэлой, попытки приобрести Гренландию и угрозы в адрес Мексики.

«Поэтому здесь, я думаю, сроки в рамках этого переговорного процесса, очевидно, сдвигаются. Я думаю, что самое раннее — это весна 2026 года, не раньше», — подчеркнул эксперт.