Стало известно, кто обошёл Путина и Трампа по просмотрам в русской Википедии
Российский рэпер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) возглавил рейтинг самых просматриваемых персон в русской Википедии за прошлый год. Об этом говорят цифры сервиса из раздела «Анализ популярных просмотров».
Сообщается, что страницу Паши Техника открыли 3,77 миллиона раз. Президент РФ Владимир Путин занял второе место с 3,71 миллиона просмотров. Третью позицию занял актёр и режиссёр Тигран Кеосаян — 3,45 миллиона.
Президент США Дональд Трамп оказался на четвёртом месте. Его страницу просмотрели 3,38 миллиона раз. Далее следуют общественный деятель Екатерина Мизулина (3,14 миллиона) и преступник Андрей Чикатило (2,79 миллиона). Аналитики предполагают, что высокий интерес к Паше Технику и Тиграну Кеосаяну может объясняться их кончиной в отчётном периоде.
