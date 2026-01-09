«Мы найдем тебя везде»: Адам Кадыров ответил Зеленскому на призыв о похищении отца

09 января 2026, 19:29

Адам Кадыров пообещал доставить Зеленского в Грозный как военного преступника

Фото: Istock/NatanaelGinting

Помощник главы Чеченской Республики и секретарь Совета безопасности региона Адам Кадыров в своём Instagram*-аккаунте пообещал доставить Владимира Зеленского в Грозный. Он назвал лидера киевского режима военным преступником.





Кадыров написал, что Зеленского найдут в любом месте, и это только вопрос времени.

«Привезём тебя сюда, в Грозный. Не как президента, а как военного преступника. И ты будешь стоять не на сцене, а на земле, которую пытался оскорбить. Ты будешь рыдать и выть, целовать сапоги и молить о прощении», — написал Адам.