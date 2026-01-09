«Мы найдем тебя везде»: Адам Кадыров ответил Зеленскому на призыв о похищении отца
Адам Кадыров пообещал доставить Зеленского в Грозный как военного преступника
Помощник главы Чеченской Республики и секретарь Совета безопасности региона Адам Кадыров в своём Instagram*-аккаунте пообещал доставить Владимира Зеленского в Грозный. Он назвал лидера киевского режима военным преступником.
Кадыров написал, что Зеленского найдут в любом месте, и это только вопрос времени.
«Привезём тебя сюда, в Грозный. Не как президента, а как военного преступника. И ты будешь стоять не на сцене, а на земле, которую пытался оскорбить. Ты будешь рыдать и выть, целовать сапоги и молить о прощении», — написал Адам.Это заявление стало реакцией на слова украинского политика от 7 января. Тогда лидер киевского режима прокомментировал операцию американских военных против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Лидер киевского режима предложил Вашингтону провести аналогичную операцию в Чечне, чтобы захватить Рамзана Кадырова. Сын чеченского лидера заявил, что время Зеленского скоро закончится, и тогда тот пожалеет о каждом сказанном слове.