Бывшего главкома ВСУ Залужного вызвали в Киев

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Бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который сейчас стал послом Украины в Великобритании, вызвали в Киев. Об этом сообщил украинский блогер Анатолий Шарий, проживающий в Испании.
«Залужного вызвали в Киев», — написал Шарий в своем Telegram-канале.
Других подробностей он не раскрыл.
Напомним, ранее после появления информации о том, что Залужный мог отдать приказ о подрыве «Северных потоков», он, что ему ничего не известно о подобном.
По словам Залужного, любые предположения об обратном — «простая провокация». Он отметил, что украинские войска не уполномочены проводить иностранные миссии, по этой причине экс-главком ВСУ не мог принимать в них участие. The Wall Street Journal сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», но попытался отменить свое решение после того, как о нем узнало Центральное разведывательное управление США.
Напомним, диверсии на обоих газопроводах «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. 14 августа стало известно, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца в связи с подрывами «Северных потоков».
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