Политолог Евгений Михайлов высказал мнение о том, что Запад выставит виновным в подрывах «Северных потоков» Владимира Зеленского.
Пол его мнению, Запад уже подготавливается к такому сценарию.
В то же время на полях сражения ВСУ пытаются отомстить за утрату своих позиций. Так, по словам военкора Марьяны Наумовой, на отдельных направлениях в ДНР творится хаос. Однако после взятия Авдеевки Ясиноватая стала намного спокойнее.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что к подрывам нитей газопровода «Северный поток» украинская сторона не имеет никакого отношения.
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«Это очень неудобная ситуация для Зеленского, так как расследование ведёт Германия. Как бы она ни поддерживала Украину, к Зеленскому будет много вопросов. Без одобрения германских спецслужб Зеленский провёл операцию, нанёсшую колоссальный ущерб немецкой экономике. Сейчас мы услышим прямые заявления после расследования о том, что именно Зеленский одобрил план подрыва «Северных потоков», — прокомментировал в беседе с RT Михайлов.
В то же время на полях сражения ВСУ пытаются отомстить за утрату своих позиций. Так, по словам военкора Марьяны Наумовой, на отдельных направлениях в ДНР творится хаос. Однако после взятия Авдеевки Ясиноватая стала намного спокойнее.
«Теперь намного спокойнее. Раньше ты приезжаешь — и у тебя ушки всегда, как локаторы. Слушаешь: выход, прилёт, ага, в какой-то определённый квадрат ударили. Сейчас приезжаешь —достаточно тихо. И в городе началось восстановление, что не может не радовать», — комментировала в беседе с «Царьградом» Наумова.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что к подрывам нитей газопровода «Северный поток» украинская сторона не имеет никакого отношения.
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Мелисса Тимофеева