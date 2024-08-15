Член Совета Федерации Владимир Джабаров высказал мнение о том, что Владимир Зеленский мог дать команду провести операцию по подрыву «Северных потоков».
«Думаю, что он на самом деле давал команду на подрыв «Северных потоков». Рано или поздно всё это вскроется, но без санкции Зеленского ни одна операция не проводилась. За это он должен тоже ответить перед международным трибуналом», — заявил в беседе с RT Джабаров.
До этого политолог Сергей Маркелов высказывал предположение о том, что атака на Курскую область ВСУ осуществляется именно с подачки западных партнёров Киева.
«Я считаю, что массированные атаки — не плод украинского военного гения. Это, скорее, аналитическая и комплексная работа западных партнеров. Не думаю, что у Украины достаточно мозгов, чтобы решать такие задачи, потому что сама по себе страна достаточно слабая», — отмечал в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.
Ранее политолог Евгений Михайлов высказал мнение о том, что Запад выставит виновным в подрывах «Северных потоков» Владимира Зеленского.
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