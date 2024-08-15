На Украине попытались оправдаться после статьи WSJ про подрыв СП

Фото: istockphoto/guteksk7
К подрывам нитей газопровода «Северный поток» украинская сторона не имеет никакого отношения, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в беседе с Reuters.
«Такую операцию можно осуществить только при наличии обширных технических и финансовых ресурсов. <…> Украина никак не связана с подрывом «Северных потоков», — сказал Подоляк.
До этого издание The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванные источники в США, Украине и Европе выпустило материал, где утверждается, что приказ подорвать нитки СП дал бывший главком ВСУ Валерий Залужный, нарушив приказ Зеленского.
Подрывы «Северного потока» произошли в сентябре 2022 года.
Читайте также:
Залужный отреагировал на данные о его приказе взорвать «Северные потоки»
WSJ: Зеленский лично одобрил план подрыва «Северных потоков»
Названы имена сообщников подозреваемого в подрыве «Северных потоков»
Никита Кротов