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На Украине попытались оправдаться после статьи WSJ про подрыв СП

Подоляк: У Украины не было ресурсов для атаки «Северных потоков»
15 августа 2024, 13:18
Фото: istockphoto/guteksk7

Фото: istockphoto/guteksk7

К подрывам нитей газопровода «Северный поток» украинская сторона не имеет никакого отношения, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в беседе с Reuters.
«Такую операцию можно осуществить только при наличии обширных технических и финансовых ресурсов. <…> Украина никак не связана с подрывом «Северных потоков», — сказал Подоляк.

До этого издание The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванные источники в США, Украине и Европе выпустило материал, где утверждается, что приказ подорвать нитки СП дал бывший главком ВСУ Валерий Залужный, нарушив приказ Зеленского.



Подрывы «Северного потока» произошли в сентябре 2022 года.

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Офицер ВСУ рассказал о родившейся в пьяной беседе идее взорвать «Северные потоки»
WSJ: идея взорвать «Северные потоки» родилась в пьяной беседе офицеров ВСУ
15 августа 2024, 13:24

Фото: iStock/Dragon Claws

Идея взорвать российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» родилась в пьяной беседе в баре. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
Согласно информации источника, идея атаковать «Северные потоки» родилась случайно в мае 2022 года в разговоре старших офицеров украинских войск и бизнесменов, которые праздновали в баре достижения ВСУ.

По словам одного из участвовавших в заговоре офицеров, он смеется, когда читает в средствах массовой информации «домыслы о какой-то масштабной операции с участием секретных служб».

Напомним, диверсии на обоих газопроводах «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. 14 августа стало известно, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца в связи с подрывами «Северных потоков».

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#северные потоки
#украина
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Депутат Слуцкий сделал шокирующее заявление о ВСУ
Слуцкий обещает 5 млн руб. за поимку боевиков ВСУ, глумившихся над курянином
15 августа 2024, 12:58

Фото: сайт ГД РФ

Пять миллионов рублей за поимку украинских боевиков, которые глумились над курянином, пообещал депутат Госдумы Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
«За поимку бандеровских недобитков, глумившихся над пожилым мужчиной — жителем Курской области и изображавших из себя нацистов, объявляю награду в 5 миллионов рублей», — сказано в сообщении политика.

Известно, что на украинских неонацистах были шлемы с символикой карательного отряда СС.

По словам 74-летнего пенсионера, он пять дней пытался отыскать дорогу в безопасное место. Вместо того, чтобы помочь, укронацисты стали оскорблять пожилого мужчину.

Боевики ВСУ попытались вторгнуться в Курскую область утром 6 августа.

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Киев признался, что согласовывал атаку на Курскую область с Западом
Советник Зеленского Подоляк: Киев обсуждал с Западом атаку на Курскую область
15 августа 2024, 12:56

Фото: сайт НАТО

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью британской газете The Independent 15 августа 2024 года признал, что Киев обсуждал с западными партнерами планы атаки на Курскую область. Подоляк, которого издание называет «главным советником президента Владимира Зеленского», объяснил цель этой операции ВСУ.
По его словам, Украине необходимо наносить России значительные тактические поражения, используя военные инструменты наряду с экономическими и дипломатическими мерами. Подоляк заявил, что атака на Курскую область была оптимизированным применением военной силы с целью вынудить Россию сесть за стол переговоров.
«Киев и Запад обсуждали эту операцию, но делали это тайно», – сообщил британцам советник президента Украины.

Ранее Великобритания и США опровергали эти утверждения. Однако Подоляк заверил, что ради эффекта внезапности план атаки скрывали, и «были обсуждения между партнерами, просто не на публичном уровне».

Таким образом, Киев впервые официально подтвердил, что согласовывал с западными странами атаку на Курскую область, вопреки предыдущим заявлениям о самостоятельности действий ВСУ. Это может осложнить отношения Украины с партнерами, которые пытались дистанцироваться от эскалации конфликта.

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Террористы в Тобольске начинили взрывчатку гвоздями – видео ФСБ
ФСБ показала видео задержания террористов, готовивших взрыв на объекте МВД
15 августа 2024, 11:56

Фото: Фотобанк Московской области

ФСБ задержала двух граждан России, подозреваемых в попытке взорвать объект МВД в Тобольске, Тюменской области. У них нашли тайники с самодельным взрывным устройством и двумя зажигательными устройствами. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 2 статьи 205 УК – подготовка к теракту.
Центр общественных связей ФСБ сообщил, что задержанные являются сторонниками идеологии массовых убийств.
«Задержанные планировали подрыв самодельного взрывного устройства на объекте ОВД Подольска», – сообщает Коммерсантъ со ссылкой на ФСБ.
В ведомстве добавили, что взрывотехники уничтожили взрывчатки. У задержанных также нашли инструкции по изготовлению взрывных устройств и видео их испытаний. <>

На опубликованных ФСБ кадрах видно, как двух мужчин ловят у входа в супермаркет. Один из них уже признался, что оставил взрывчатку, но не знал, когда она должна была сдетанировать. На записи также видно, что взрывчатку начинили гвоздями.

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Электромонтер за полмиллиона согласился поджечь машину Росгвардии по указке из Украины
Украинские кураторы за 500 тыс. вынудили москвича поджечь машину Росгвардии
15 августа 2024, 11:27

Фото: Фотобанк Московской области

В Москве электромонтёр поджёг автомобиль Росгвардии. Совершить преступление мужчину вынудили кураторы из Украины. 33-летний Евгений Кублицкий совершил поджог 11 августа около восьми вечера, используя зажжённые салфетки и бензин.
Он положил горючие материалы на капот служебной «Лады-гранты», припаркованной у дома на Нагорной улице. Сотрудники Росгвардии быстро заметили происходящее, потушили огонь и задержали поджигателя на месте происшествия. В результате инцидента сгорел только капот патрульного автомобиля, салон остался невредимым.

Кублицкий признался, что действовал по указанию украинских кураторов, которые пообещали ему 500 тысяч рублей за поджог патрульной машины, сообщает SHOT. Правоохранительные органы начали расследование инцидента.

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В США обвинили НАТО во вторжении на территорию России
Экс-разведчик Риттер обвинил страны НАТО во вторжении на территорию России
15 августа 2024, 09:14

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер обвинил НАТО в осуществлении вторжения на территорию России. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.
Риттер отметил, что вторжение Североатлантического альянса на территорию РФ демонстрируют события в Курской области. Он добавил, что вторжение украинской армии в Курскую область было скоординировано специалистами НАТО.

По словам экс-разведчика, Россия ответила на военные преступления, которые Украина совершала после 2014 года. ВС РФ делают выводы из сложившейся ситуации и обязательно используют этот урок в дальнейшем, заключил Риттер.

Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. В среду, 14 августа, МО РФ заявило, что за сутки Вооруженные силы Украины потеряли убитыми до 270 человек. Также были уничтожены 16 единиц техники.

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Залужный отреагировал на данные о его приказе взорвать «Северные потоки»
WSJ: Залужный назвал провокацией данные о его приказе взорвать «Северные потоки»
15 августа 2024, 08:36

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Бывший главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный после появления информации о том, что он мог отдать приказ о подрыве «Северных потоков», заявил, что ему ничего не известно о подобном. Об этом информирует The Wall Street Journal.
По словам Залужного, любые предположения об обратном — «простая провокация». Он отметил, что украинские войска не уполномочены проводить иностранные миссии, по этой причине экс-главком ВСУ не мог принимать в них участие.

Согласно данным издания, высокопоставленный сотрудник СБУ отрицает причастность своего правительства к подрыву «Северных потоков».

Напомним, диверсии на обоих газопроводах «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. 14 августа стало известно, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца в связи с подрывами «Северных потоков».

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Путин внес в парламент Ингушетии три кандидатуры на должность главы региона
15 августа 2024, 07:44

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин предложил депутатам Народного Собрания Ингушетии три кандидатуры на пост главы региона. Об этом информирует Telegram-канал «‎Правительство РИ».
Главу Ингушетии избирают депутаты Народного собрания республики из списка кандидатов, предложенных президентом страны.

Кандидатуры должны быть представлены партиями, представленными в Государственной Думе. Избранным считается тот кандидат, за которого проголосовало большинство депутатов регионального законодательного органа.

«Алихан Арапханов, депутат Народного Собрания, руководитель отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы, Ислам Гадиев, депутат Народного Собрания, председатель комитета по госстроительству и законодательству, Махмуд-Али Калиматов, действующий глава Республики Ингушетия», — отмечается в сообщении.

Сообщается, что выборы пройдут 8 сентября. Парламенту предстоит выбрать одного из предложенных президентом кандидатов.

Ранее президент России Владимир Путин пожелал успехов врио губернатора Калининградской области Алексею Беспрозванных на выборах главы региона, которые пройдут в сентябре. На встрече с Путиным врио губернатора поблагодарил президента за оказанное доверие и заявил, что готов его оправдать, если жители региона выберут его кандидатуру на грядущих выборах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Харьковской области опознали насиловавшего женщину наемника ВСУ
15 августа 2024, 07:29

Фото: istock/TACrafts

В Харьковской области опознали насиловавшего женщину наемника Вооруженных сил Украины из Франции. Об этом заявил заместитель главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева Евгений Лисняк, пишет РИА Новости.
Пьяные французские наемники ворвались в дом жительницы харьковского села Глубокое, избили её и изнасиловали. Женщина несколько дней просидела в погребе, потому что боялась выйти наружу. Через неделю её вместе с матерью спасли военные ВС России.

По его словам, был установлен военнослужащий иностранного легиона, гражданин Республики Франция Барат Максим Роджер Генри, 1989 года рождения. Сообщается, что ранее он принимал участие в боевых действиях в Ираке и Сирии. Помимо этого, мужчина был судим за домашнее насилие своей жены.

Против наемника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК РФ «Изнасилование», части 3 статьи 359 УК РФ «Наемничество». Отмечается, что теперь ему грозит пожизненное заключение. Сотрудники правоохранительных органов ведут розыск второго соучастника преступления.

Ранее сообщалось, что друг командира ВСУ Ишкулова шокирован его участием в атаке на Курскую область. По его словам, он недоумевает, как можно было пойти на Курскую область. Мужчина пояснил, что в своем детстве они относились к РФ как к старшему брату. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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