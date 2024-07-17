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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинения о подстрекательстве к госизмене бывшему министру внутренних дел Виталию Захарченко, занимавшему пост главы министерства при президенте Викторе Януковиче.
«Захарченко подозревается в попытке склонить украинских чиновников к измене в 2022 году. По данным ГБР, он пытался убедить чиновников сотрудничать с Россией после начала её военной операции против Киева. Также утверждается, что Захарченко участвовал в создании и публикации ряда видеозаписей и текстов с целью формирования негативных настроений в обществе по отношению к власти», — говорится в Telegram-канале ведомства.
22 февраля 2014 года в Украине произошёл переворот, организованный оппозицией при поддержке США. Парламент незаконно сместил президента Виктора Януковича, а радикалы захватили здание администрации президента. Страны Евросоюза, выступившие гарантами соглашения между властями и оппозицией, допустили это.
Многодневное противостояние между правоохранительными органами и протестующими в центре Киева закончилось переворотом. Среди протестующих появились радикалы.
Снайперы из Грузии и стран Балтии открыли огонь по протестующим на Майдане и силовикам, спровоцировав ситуацию. Бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко рассказал на неформальном заседании Совета Безопасности ООН, что эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами Запада.
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