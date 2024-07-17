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Бывшего главу МВД Украины Захарченко обвиняют в склонении к госизмене

17 июля 2024, 18:07
Фото: istockphoto / Rawf8

Фото: istockphoto / Rawf8

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинения о подстрекательстве к госизмене бывшему министру внутренних дел Виталию Захарченко, занимавшему пост главы министерства при президенте Викторе Януковиче.
«Захарченко подозревается в попытке склонить украинских чиновников к измене в 2022 году. По данным ГБР, он пытался убедить чиновников сотрудничать с Россией после начала её военной операции против Киева. Также утверждается, что Захарченко участвовал в создании и публикации ряда видеозаписей и текстов с целью формирования негативных настроений в обществе по отношению к власти», — говорится в Telegram-канале ведомства.

22 февраля 2014 года в Украине произошёл переворот, организованный оппозицией при поддержке США. Парламент незаконно сместил президента Виктора Януковича, а радикалы захватили здание администрации президента. Страны Евросоюза, выступившие гарантами соглашения между властями и оппозицией, допустили это.



Многодневное противостояние между правоохранительными органами и протестующими в центре Киева закончилось переворотом. Среди протестующих появились радикалы.

Снайперы из Грузии и стран Балтии открыли огонь по протестующим на Майдане и силовикам, спровоцировав ситуацию. Бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко рассказал на неформальном заседании Совета Безопасности ООН, что эти снайперы были тесно связаны со спецслужбами Запада.

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Премьер Японии Фумио Кисида впервые извинился перед жертвами стерилизации
17 июля 2024, 18:06

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Впервые официально извинился перед жертвами стерилизации в рамках закона о защите евгеники, который действовал в стране 48 лет, премьер Японии Фумио Кисида. Об этом сообщил телеканал NHK. Политик также заявил о намерениях уладить вопрос по выплате компенсаций.
«Я искренне извиняюсь за это от имени правительства. Подобные меры являются нарушением человеческого достоинства, чего не должно было произойти, это нарушение прав человека», — сказал Кисида, добавив, что старый закон противоречил конституции.

Закон, защищавший евгенику, действовал в стране с 1948 по 1996 год. Допускалась стерилизация лицам, которые страдали от умственных или же психических расстройств, а также тем, кто имел серьезные генетические болезни.

Всего, по оценке властей, за период действия закона стерилизовали, примерно, 25 тысяч человек, из которых 16 тысячам процедуру провели без их согласия.

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#мир
#япония
#закон
#новости
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Украина столкнулась с новым сильным противником
NYT: разрушенная энергетическая система Украины столкнулась с аномальной жарой
17 июля 2024, 17:39

Фото: istockphoto/SUNG YOON JO

С аномальной жарой столкнулась разрушенная энергетическая система Украины, сообщает издание The New York Times. Уточняется, что это может вызвать ее полный коллапс. Обозреватели отмечают, что несколько месяцев украинскую электросеть неоднократно атаковали российские ракеты и беспилотники, в результате чего вышли из строя подстанции и электростанции.
«Теперь она борется с другой, более неожиданной угрозой — сильной жарой. В большей части страны летом стоит необычно жаркая погода: температура достигает <…> 40 градусов по Цельсию», — сказано в материале.

Для предотвращения коллапса электросети украинской властью введены так называемые массовые веерные отключения по всей республике. В Киеве большая часть зданий в настоящее время остается без электроэнергии как минимум десять часов в день, пишут журналисты.

В июне компания «Укрэнерго» предупреждала, что станции работают на пределе, а в украинском Минэнерго жителей призвали быть готовыми к закупке генераторов.

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#украина
#энергетика
#энергия
#новости
#киев
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Компании, связанные с Global Spirits и олигархом Черняком, переданы в доход РФ
17 июля 2024, 17:37

Фото: istockphoto/VadimZakirov

Акции компаний, связанных с международным производителем алкогольных напитков Global Spirits и украинским олигархом Евгением Черняком, переданы в доход Российской Федерации.
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ. В ФССП уточнили, что в доход государства обращено 100% долей в уставных капиталах компаний «Стандарт качества», «Русский север», «Родник и К», «Крымский винный дом», «Традиции успеха», «Новый уровень». Учредителем всех этих фирм является Александр Беспалов, некоторых — совместно с Иваном Кубраковым.

Курский суд 4 июня удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства 100% долей уставных капиталов указанных фирм и акции АО «Феодосийский завод коньяков и вин», зарегистрированные за иностранной компанией «Брэнд Груп Корпорейшн Лимитед». Кроме того, суд запретил на территории России деятельность объединений, включающих Бемпалова, Кубракова и Евгения Черняка в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.

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* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ
#суд
#фссп
#завод
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#стандарт
#новости
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Дудаков объяснил несостоятельность версии о покушении на Трампа со стороны Ирана
17 июля 2024, 16:04

Фото: iStock/Ruma Aktar

Американист-политолог Малек Дудаков заявил, что версия о покушении на экс-президента США Дональда Трампа со стороны Ирана несостоятельна.
Он обвинил США в демонизации Ирана.

«Каких-то фактов, подтверждающих это, нет. Всё это напоминает демонизацию Ирана со стороны американского истеблишмента. Они пытаются «заговорить» историю с покушением на Трампа, хотя и признают, что напрямую это не связано с Ираном. И так как много людей не активно следят за политикой, у них будет складываться впечатление, что было покушение и тут про Иран говорят», — пояснил в беседе с «Известиями» Дудаков.

А политический аналитик Владимир Соловейчик опроверг версию о том, что покушение на Трампа спланировано им самим или его окружением.

«Покушение не только усилило шансы Трампа, но и нанесло удар по престижу демократов и репутации спецслужб. Что касается версии организации покушения как провокации со стороны самого Трампа, то она маловероятна. Это не было подстроено. Пуля прошла в сантиметрах от головы политика, шевельнись он в этот момент, был бы убит. О дилетантском подходе говорят и случайные жертвы», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Соловейчик.

Ранее сообщалось, что ФБР США не смогло установить мотивов стрелявшего в бывшего американского лидера Дональда Трампа.

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#политика
#иран
#покушение
#дональд трамп
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В Подмосковье уже выдвинули 697 кандидатов в советы депутатов
17 июля 2024, 16:01

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

В Московской области продолжается выдвижение кандидатов в советы депутатов к Единому дню голосования. На 16 июля в списках уже 697 человек, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«158 кандидатов выдвинуты в порядке самовыдвижения. Среди самовыдвиженцев больше всего кандидатур – в Королёве, Сергиевом Посаде и Щёлкове. 539 выдвинуты от избирательных объединений. О желании участвовать в выборах в разных округах Подмосковья уже заявили 11 партий», – говорится в сообщении.
Этап выдвижения кандидатов проходит в Подмосковье с 24 июня. Выдвижение избирательным объединением, списком по одномандатным и многомандатным округам завершится 19 июля. Выдвижение кандидатов, списка кандидатов по единому избирательному округу продлится до 24 июля.

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

После регистрации судьбу кандидатов будут решать подмосковные избиратели – свыше 2,5 млн. жителей 28 муниципалитетов.

Сделать свой выбор можно будет 6-8 сентября на избирательном участке или с помощью дистанционного электронного голосования.

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#подмосковье
#московская область
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Матвиенко призналась, что её много раз пытались обмануть мошенники
17 июля 2024, 15:58

Фото: сайт Кремля

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко рассказала, что её, как и многих россиян, несколько раз пытались обмануть мошенники. Однако все эти попытки не увенчались успехом, уточнила спикер Совфеда.
Во время пленарного заседания Совета Федерации политик сообщила, что аферистам пока ни разу не удалось её обмануть, хотя попыток было много. Матвиенко также подчеркнула, что не считает себя абсолютно финансово грамотным человеком и убеждена в необходимости повышать финансовую грамотность населения страны, причём с детского возраста.

«Надо начинать со школы. Дети будут предупреждены, финансово образованы. И сами не попадутся на удочку мошенников, и родителей смогут от чего-то подобного уберечь», — сказала спикер верхней палаты российского парламента.

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#матвиенко
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Джабаров осудил слова Дуды об угрозе НАТО со стороны РФ
17 июля 2024, 15:36

Фото: iStock/graphia76

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров раскритиковал заявление лидера Польши Анджея Дуды о том, что победа России на Украине может привести к войне с НАТО.
Он подчеркнул, что России не несёт угрозы ни одной из стран блока НАТО.

«Наш президент неоднократно говорил: мы никакой стране НАТО не угрожаем. США пытаются сейчас наоборот на Европу часть финансового бремени перенести по расходам на Украину. И в случае победы Трампа, думаю, так оно и будет. Поэтому они и пытаются до окончания каденции Байдена запастись дополнительным финансированием», — пояснил в беседе с RT Джабаров.

А депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что такими заявлениями Дуда намеренно разжигает конфликты и накаляет обстановку на мировой арене.

«Запад не слышит и не собирается устранять первопричины конфликта. А Дуда разжигает пожар третьей мировой и занимается намеренной эскалацией. Россия не угрожает ни одной из стран НАТО, что признавал генсек альянса Столтенберг. Но Дуда упорно продолжает зомбировать европейцев и нагнетать фобии», — приводят argumenti.ru сообщение Слуцкого в его Telegram-канале.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти не разделяют польские прогнозы о том, что после победы РФ на Украине случится столкновение Москвы и Североатлантического альянса.

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#рф
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Белоруссия введет с 19 июля безвизовый режим въезда для еще 35 стран Европы
17 июля 2024, 15:33

Фото: istockphoto/Stadtratte

Белоруссия с пятницы, 19 июля, продлит безвизовый режим въезда для граждан Польши, Литвы и Латвии, а также расширит его еще на 35 стран Европы. Об этом сообщил МИД республики. Европейцы смогут находиться на территории страны не более 30 суток со дня въезда, говорится в сообщении.
В полный список стран попали Австрия, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Северная Македония, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Германия, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, а также безвизовый режим сохранился для Литвы, Латвии и Польши.

«Иностранцы, прибывшие в безвизовом порядке на территорию Республики Беларусь, смогут следовать транзитом в третьи страны за исключением Российской Федерации, в том числе и через авиационные пункты пропуска», – пояснили в Госпогранкомитете Белоруссии.
Белоруссия ввела упрощенный визовый режим для жителей Латвии, Литвы и Польши в 2022 году. На данный момент этим воспользовались более 916 тысяч жителей этих стран ЕС.

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В Кремле оценили прогноз Дуды о войне с Западом после победы России на Украине
Кремль не разделяет прогнозы Дуды о войне с Западом после победы РФ на Украине
17 июля 2024, 14:43

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Российские власти не разделяют польские прогнозы о том, что после победы РФ на Украине случится столкновение Москвы и Североатлантического альянса. Об этом на брифинге сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Нет, мы не разделяем таких прогнозов», — прокомментировал пресс-секретарь главы государства.

До этого польский лидер Анджей Дуда заявлял, что победа РФ в украинском конфликте может столкнуть Москву и Запад. По словам главы Польши, в альянсе уже начали готовиться к возможным боевым действиям с ВС РФ.

Россия не единожды говорила о том, что не угрожает натовским странам, однако будет обращать внимание на потенциально опасные для ее интересов действия.

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Кремль допустил, что в позиции Орбана по Украине есть неизвестные нюансы
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