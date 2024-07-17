Дудаков объяснил несостоятельность версии о покушении на Трампа со стороны Ирана

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Американист-политолог Малек Дудаков заявил, что версия о покушении на экс-президента США Дональда Трампа со стороны Ирана несостоятельна.
Он обвинил США в демонизации Ирана.
А политический аналитик Владимир Соловейчик опроверг версию о том, что покушение на Трампа спланировано им самим или его окружением.
Ранее сообщалось, что ФБР США не смогло установить мотивов стрелявшего в бывшего американского лидера Дональда Трампа.
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«Каких-то фактов, подтверждающих это, нет. Всё это напоминает демонизацию Ирана со стороны американского истеблишмента. Они пытаются «заговорить» историю с покушением на Трампа, хотя и признают, что напрямую это не связано с Ираном. И так как много людей не активно следят за политикой, у них будет складываться впечатление, что было покушение и тут про Иран говорят», — пояснил в беседе с «Известиями» Дудаков.
А политический аналитик Владимир Соловейчик опроверг версию о том, что покушение на Трампа спланировано им самим или его окружением.
«Покушение не только усилило шансы Трампа, но и нанесло удар по престижу демократов и репутации спецслужб. Что касается версии организации покушения как провокации со стороны самого Трампа, то она маловероятна. Это не было подстроено. Пуля прошла в сантиметрах от головы политика, шевельнись он в этот момент, был бы убит. О дилетантском подходе говорят и случайные жертвы», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Соловейчик.
Ранее сообщалось, что ФБР США не смогло установить мотивов стрелявшего в бывшего американского лидера Дональда Трампа.
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Мелисса Тимофеева