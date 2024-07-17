Дудаков объяснил несостоятельность версии о покушении на Трампа со стороны Ирана

Белоруссия с пятницы, 19 июля, продлит безвизовый режим въезда для граждан Польши, Литвы и Латвии, а также расширит его еще на 35 стран Европы. Об этом сообщил МИД республики. Европейцы смогут находиться на территории страны не более 30 суток со дня въезда, говорится в сообщении.