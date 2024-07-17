Украина столкнулась с новым сильным противником

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С аномальной жарой столкнулась разрушенная энергетическая система Украины, сообщает издание The New York Times. Уточняется, что это может вызвать ее полный коллапс. Обозреватели отмечают, что несколько месяцев украинскую электросеть неоднократно атаковали российские ракеты и беспилотники, в результате чего вышли из строя подстанции и электростанции.
«Теперь она борется с другой, более неожиданной угрозой — сильной жарой. В большей части страны летом стоит необычно жаркая погода: температура достигает <…> 40 градусов по Цельсию», — сказано в материале.
Для предотвращения коллапса электросети украинской властью введены так называемые массовые веерные отключения по всей республике. В Киеве большая часть зданий в настоящее время остается без электроэнергии как минимум десять часов в день, пишут журналисты.
В июне компания «Укрэнерго» предупреждала, что станции работают на пределе, а в украинском Минэнерго жителей призвали быть готовыми к закупке генераторов.
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Никита Кротов