Бывшего кандидата в президенты России признали иноагентом
Политика Бориса Надеждина* признали иноагентом
Министерство юстиции России включило политического и общественного деятеля Бориса Надеждина* в реестр иностранных агентов. Соответствующее распоряжение ведомства датировано 10 июля 2026 года.
Надеждин* выдвигался в кандидаты на пост президента России на выборах 2024 года. Он известен критикой курса властей и позицией по вопросам внешней политики. В предвыборный период в Генпрокуратуру направляли обращения с просьбой проверить его на предмет получения зарубежного финансирования.
«В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включен Б.Б. Надеждин*», — сообщается на сайте ведомства.В 2025 году суд признал Надеждина* банкротом. До недавнего времени он участвовал в ток-шоу и выражал свою позицию по актуальным вопросам внутренней политики на телевидении.