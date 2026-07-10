Бывшего кандидата в президенты России признали иноагентом

10 июля 2026, 17:54

Политика Бориса Надеждина* признали иноагентом

Борис Надеждин* (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Министерство юстиции России включило политического и общественного деятеля Бориса Надеждина* в реестр иностранных агентов. Соответствующее распоряжение ведомства датировано 10 июля 2026 года.





Надеждин* выдвигался в кандидаты на пост президента России на выборах 2024 года. Он известен критикой курса властей и позицией по вопросам внешней политики. В предвыборный период в Генпрокуратуру направляли обращения с просьбой проверить его на предмет получения зарубежного финансирования.

«В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включен Б.Б. Надеждин*», — сообщается на сайте ведомства.