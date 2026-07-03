Минюст пополнил список иноагентов
Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов литературного критика Галину Юзефович*, журналистку Екатерину Аренину*, публициста Инну Березкину* и видеопроект «Ромб»*. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Все трое распространяли недостоверную информацию о решениях органов публичной власти и выступали против СВО. Юзефович* также взаимодействовала с организацией, признанной в РФ нежелательной, а Березкина* участвовала в антироссийских акциях за рубежом.
Видеопроект «Ромб»*, учредителем которого является иностранная некоммерческая организация, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ, а также занимался пропагандой ЛГБТ**-отношений.
Ранее список иноагентов пополнился еще несколькими физическими лицами. В частности, в него вошли журналист Георгий Биргер*, блогер Денис Казанский*, поэтесса Елена Фанайлова* и социолог Сергей Ерофеев*.
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**Движение запрещено в РФ