Минюст пополнил список иноагентов

03 июля 2026, 18:10

Литературного критика Юзефович* признали иноагентом в РФ

Галина Юзефович* (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов литературного критика Галину Юзефович*, журналистку Екатерину Аренину*, публициста Инну Березкину* и видеопроект «Ромб»*. Об этом сообщается на сайте ведомства.