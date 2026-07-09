СК завершил расследование дела Слепакова* об уклонении от обязанностей иноагента
Столичные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении комика Семёна Слепакова*. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
В ведомстве уточнили, что Слепаков* заочно обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах. Следствие установило, что в течение года комика дважды привлекали к административной ответственности по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ за нарушение порядка деятельности иноагента.
Несмотря на это, находясь за рубежом, он продолжал публиковать в соцсетях материалы без соответствующей маркировки. В СК РФ добавили, что в отношении Слепакова* избрана мера пресечения в виде заочного ареста. Кроме того, артист объявлен в розыск.
Читайте также: