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Огласили приговор по делу певицы-иноагента Монеточки*

Певицу Монеточку* приговорили к одному году колонии общего режима
Елизавета Гырдымова* (Монеточка*) (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Мировой суд в Москве заочно приговорил певицу Елизавету Гырдымову*, известную под псевдонимом Монеточка*, к одному году лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщается из зала суда.



Решение оказалось мягче запроса государственного обвинения. Оно ранее требовало назначить артистке наказание в виде года и десяти месяцев колонии.

Основанием для уголовного преследования послужило то, что Гырдымова*, по данным следствия, в течение года дважды привлекалась к административной ответственности за несоблюдение правил деятельности иностранного агента. Статус ей присвоило Министерство юстиции РФ в 2023 году.

В прошлом году в отношении Гырдымовой* избрали меру пресечения в виде заочного ареста. Сама исполнительница в настоящий момент находится за пределами России и продолжает давать концерты в странах Европы.

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