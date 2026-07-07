Огласили приговор по делу певицы-иноагента Монеточки*
Мировой суд в Москве заочно приговорил певицу Елизавету Гырдымову*, известную под псевдонимом Монеточка*, к одному году лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщается из зала суда.
Решение оказалось мягче запроса государственного обвинения. Оно ранее требовало назначить артистке наказание в виде года и десяти месяцев колонии.
Основанием для уголовного преследования послужило то, что Гырдымова*, по данным следствия, в течение года дважды привлекалась к административной ответственности за несоблюдение правил деятельности иностранного агента. Статус ей присвоило Министерство юстиции РФ в 2023 году.
В прошлом году в отношении Гырдымовой* избрали меру пресечения в виде заочного ареста. Сама исполнительница в настоящий момент находится за пределами России и продолжает давать концерты в странах Европы.
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