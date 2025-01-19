Бывшему депутату Рады предъявили обвинения в госизмене

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Офис генерального прокурора Украины предъявил обвинения в госизмене депутату Верховной рады VII-IX созывов, передает РИА Новости.
Имя подозреваемого при этом не раскрывается. Согласно версии украинских СМИ, речь может идти о бывшем депутате и церковном меценате Вадиме Новинском.
По данным ведомства, парламентарий уведомлен о подозрении в государственной измене и нарушении равноправия граждан. Уточняется, что подозреваемый состоял в «Партии регионов» и «Оппозиционном блоке». Примечательно, что ранее в них состоял и Новинский.
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