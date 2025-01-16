Зеленский назвал страны, выступающие против вступления Украины в НАТО

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Великобритании Киром Стармером 16 января заявил, что США, Венгрия, Словакия и Германия не хотят вступления Украины в НАТО.
«США, Венгрия, Словакия и Германия не хотят видеть Украину в НАТО», — заявил Зеленский.
По его словам, каждая из этих стран имеет «свои причины» на подобную позицию.
Издание напомнило, что публично против вступления Украины в НАТО выступал Люксембург, а западные СМИ писали, что против также выступают Бельгия, Словения и Испания.
Ранее стало известно, что Стармер в первый раз после вступления в должность прибыл с рабочим визитом на Украину для подписания соглашения о «столетнем партнёрстве».
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