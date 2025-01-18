Кандидат в президенты Польши предлагает лишить украинцев детских пособий

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Неработающих украинцев следует лишить пособий на содержание детей. С таким предложением выступил мэр Варшавы Рафал Тшаковский.
Сейчас имеющие статус беженца граждане Украины получают наравне с поляками социальные выплаты, включая выплаты по программе «800+», по которой производятся ежемесячные выплаты в размере 800 злотых (порядка 200 долларов) на каждого несовершеннолетнего члена семьи.
Глава администрации польской столицы предлагает полностью изменить подход: право на пособия должно быть только у украинцев, живущих и работающих в Польше и платящих налоги.
Он также предостерегает правительство страны от повторения ошибок западных стран в отношении мигрантов. Все помнят «ночь длинных ножей» в Кёльне.
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Глава администрации польской столицы предлагает полностью изменить подход: право на пособия должно быть только у украинцев, живущих и работающих в Польше и платящих налоги.
«Для нас главное, что каждый, кто приезжает к нам и хочет рассчитывать на поддержку, должен укреплять экономику», — заявил Тшаковский.
Он также предостерегает правительство страны от повторения ошибок западных стран в отношении мигрантов. Все помнят «ночь длинных ножей» в Кёльне.
«Польша не может совершить ошибку, которую когда-то совершили другие страны Запада, например Германия или Швеция. Туда просто выгодно приезжать только за «социалем», — сказал Тшасковский.
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Александр Бойцов