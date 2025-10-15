Зеленский после увольнения мэра создал в Одессе военную администрацию

15 октября 2025, 12:34

Фото: iStock/Multipedia

Владимир Зеленский издал указ о создании в Одессе городской военной администрации (ГВА) после увольнения мэра Геннадия Труханова. Соответствующий документ опубликовала пресс-службой главы киевского режима.