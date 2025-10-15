Зеленский после увольнения мэра создал в Одессе военную администрацию
Владимир Зеленский издал указ о создании в Одессе городской военной администрации (ГВА) после увольнения мэра Геннадия Труханова. Соответствующий документ опубликовала пресс-службой главы киевского режима.
Отмечается, что отдельными распоряжениями Зеленский назначил главой новой администрации руководителя Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.
Ранее глава киевского режима подписал указ о лишении Геннадия Труханова гражданства Украины после того, как в общественности появилась петиция с требованием снять мэра с должности. Сам Труханов предположил, что массовое подписание петиции связано с желанием неизвестных сил убрать его из политического пространства.
Таким образом, в Одессе начался новый этап административного управления под контролем военной администрации.
