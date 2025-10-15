Экс-зампрокурора Белгородской области Смирнова арестовали по делу об особо крупной взятке
Басманный районный суд Москвы арестовал заместителя прокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом 15 октября сообщил корреспондент «Известий».
Суд постановил содержать Смирнова под стражей почти два месяца – до 10 декабря.
Адвокат подсудимого Олег Мазаев в интервью изданию сообщил, что в ходе допроса по уголовному делу глава Морозовского сельского поселения Денис Крайнов дал показания против Смирнова. В настоящее время сам Крайнов также находится в СИЗО. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и растрате в особо крупном размере.
Накануне стало известно, что Смирнова подозревают в совершении коррупционного преступления. Его уволили с занимаемого поста. Отмечается, что с марта 2022 года по сентябрь 2025 года он работал Всеволожским городским прокурором Ленинградской области. Заместителем прокурора Белгородской области Смирнов стал в сентябре 2025 года.
