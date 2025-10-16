Вице-губернатор Красноярского края назвал сибиряков «одичавшими хохлами»
Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко неоднозначно высказался о жителях региона в подкасте, опубликованном сообществом «Амбассадор Сибири» во «ВКонтакте».
Во время беседы ведущие спросили Пономаренко, кого можно считать настоящим красноярцем. В ответ чиновник процитировал слова бывшего главы региона Александра Усса, сказав: «Сибиряк – это одичавший хохол».
Пономаренко добавил, что Красноярский край можно назвать «плавильным котлом», отметив, что на его территории проживают представители 169 национальностей. По его словам, к коренным народам региона относятся качинские татары и киргизы, которых, как он выразился, «отсюда когда-то выдавили».
Фрагмент с высказыванием вызвал активное обсуждение в соцсетях. Представители администрации края ситуацию пока не прокомментировали.
Читайте также: