Бывший бизнес-омбудсмен России занял должность Чубайса

Фото: РИА Новости/Иван Секретарев
Бывший бизнес-омбудсмен России Борис Титов был назначен специальным представителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Об этом сообщили «Ведомости», ссылаясь на источник, близкий к администрации президента.
До марта 2022 года эту должность занимал Анатолий Чубайс, который в 2020 году перешел в Кремль из «Роснано». Срок полномочий Титова на предыдущем посту истек два года назад, но о его уходе официально не объявлялось.
Закон запрещает занимать должность уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей более десяти лет подряд. Титов был назначен в июне 2012 года и продолжал исполнять свои обязанности даже после июня 2022-го.
Источники издания отметили, что в законе не определен срок назначения нового бизнес-омбудсмена после ухода предыдущего. Поэтому Титов не объявлял об уходе публично, считая, что только Владимир Путин может оспорить его статус, и никто другой этого не сделает.
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Закон запрещает занимать должность уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей более десяти лет подряд. Титов был назначен в июне 2012 года и продолжал исполнять свои обязанности даже после июня 2022-го.
Источники издания отметили, что в законе не определен срок назначения нового бизнес-омбудсмена после ухода предыдущего. Поэтому Титов не объявлял об уходе публично, считая, что только Владимир Путин может оспорить его статус, и никто другой этого не сделает.
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Артем Кузьмин