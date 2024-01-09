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Военнослужащие Североатлантического альянса служат интересам Соединённых Штатов, а не своих стран, с таким заявлением выступил бывший французский военный Николя в интервью для «РИА Новости».
По информации агентства, у Николя двойное гражданство — Франции и России. Он участвовал в доставке гуманитарной помощи детям Донбасса, которую организовала французская компания в России. Помимо этого, С 1989 по 1994 он служил в регулярной армии Франции.
Он также добавил, что после осознания продажности системы он навсегда покинул ряды французской армии. По его словам, армия альянса сейчас не боеспособна именно потому, что её хозяева грабили и ослабляли народы Европы на протяжении десятилетий.
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«В том числе, где-то там я понял, что на самом деле я служу НАТО, я служу Америке. Мы работаем за США, но платят французы. Так и было давным-давно, как иначе, так экономно. Кровь не своя, деньги не свои — за вас работают», — прокомментировал ситуацию Николя.
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Евгения Парфентьева