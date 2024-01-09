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Бывший французский военный Николя: Бойцы НАТО служат только интересам США

09 января 2024, 17:32
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

Военнослужащие Североатлантического альянса служат интересам Соединённых Штатов, а не своих стран, с таким заявлением выступил бывший французский военный Николя в интервью для «РИА Новости».
По информации агентства, у Николя двойное гражданство — Франции и России. Он участвовал в доставке гуманитарной помощи детям Донбасса, которую организовала французская компания в России. Помимо этого, С 1989 по 1994 он служил в регулярной армии Франции.

«В том числе, где-то там я понял, что на самом деле я служу НАТО, я служу Америке. Мы работаем за США, но платят французы. Так и было давным-давно, как иначе, так экономно. Кровь не своя, деньги не свои — за вас работают», — прокомментировал ситуацию Николя.


Он также добавил, что после осознания продажности системы он навсегда покинул ряды французской армии. По его словам, армия альянса сейчас не боеспособна именно потому, что её хозяева грабили и ослабляли народы Европы на протяжении десятилетий.

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Путин созвонился с восьмилетней девочкой, мечтавшей побывать на Байкале
09 января 2024, 17:04

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин позвонил восьмилетней девочке, которая мечтала побывать на Байкале, об этом сообщает «РИА Новости».
Напомним, 4 декабря Владимир Путин в очередной раз присоединился к благотворительной акции «Ёлка желаний». Она создана для исполнения заветных мечт детей, которые оказались в непростой жизненной ситуации. Президент выбрал три шара-открытки с именами детей, желания которых пообещал исполнить российский лидер.

Президент созвонился со всеми тремя детьми, имена которых оказались на шарах, в том числе и с восьмилетней Кристиной из Южно-Сахалинска. Девочка хотела оказаться на озере Байкал.

Кристина отправилась в путешествие мечты во время новогодних каникул. Ей удалось виртуально погрузиться на дно глубочайшего российского озера, а также побывать на истоке реки Ангара.

Кристина сказал Владимиру Путину, что ей всё очень понравилось.

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США с союзниками провели тайную встречу по мирному урегулированию конфликта на Украине
США с союзниками устроили тайную встречу по Украине
09 января 2024, 17:04

Фото: iStock/Golden_Brown

16 декабря состоялась тайная встреча советников по национальной безопасности стран «Большой семерки в Эр-Рияде, где участники обсудили в том числе и мирное решение конфликта на Украине. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.
Согласно сообщению, встреча была назначена из-за провала украинского контрнаступления, а также задержек с поставками Киеву военной помощи. На встрече участники обсудили «формулу мира Зеленского», а также основные принципы возможного взаимодействия с российскими властями.

Агентство отмечает, что Украина и страны-союзницы по-прежнему не желают напрямую взаимодействовать с Москвой.

Кроме стран «Большой семерки» на встречу также прибыли и представители Индии, Саудовской Аравии и Турции. При этом Россия своего приглашения не получила, а Китай, Бразилия и ОАЭ вовсе отказались от участия в данном мероприятии.

По итогу встречи участники выразили свою приверженность к продолжению дальнейшей поддержки Украины и ее территориальной целостности.

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Премьер Финляндии подтвердил, что граница с Россией не откроется
Премьер Финляндии Орпо подтвердил, что граница с Россией останется закрытой
09 января 2024, 16:33

Фото: iStock/naumoid

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо подтвердил, что пропускные пункты на границе с Россией не будут открыты после 14 января, передает Yle.
По словам Орпо, оценка угрозы в РФ остается на прежнем уровне. По этой причине ограничения со стороны Финляндии сохраняются. Премьер-министр добавил, что при принятии решения с одной стороны анализируется вопрос о границе и национальной безопасности, а с другой — положение российских граждан, которые проживают в Финляндии.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии планируют и дальше держать границу с Российской Федерацией закрытой, однако для этого необходимы юридические обоснования. По информации Helsingin Sanomat, с этой целью могут быть использованы разведданные.

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Глава Минтранса Латвии Бришкенс призвал запретить импорт и транзит зерна из РФ
09 января 2024, 16:14

Фото: iStock/Henadzi Pechan

Министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс призвал запретить импорт и транзит российского зерна. Об этом Бришкенс сообщил Латвийскому радио.
По словам министра, работа латвийских железных дорог и портов сильно зависит от перевалки грузов РФ. Бришкенс подчеркнул, что на данный момент уже обратился с письмом к коллегам из Литвы, Эстонии и Финляндии для выработки единой позиции по данному вопросу. Он также отметил, что Латвия является вторым в Европейском союзе после Испании импортером сельскохозяйственной и пищевой промышленности РФ.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова вернуться к зерновой сделке только после того, как будут выполнены ее условия, касающиеся РФ, что до сих пор сделано не было.

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«Пытаются вызвать панику»: В Австрии объяснили цель ударов по Белгороду
Кнайсль: Украинские удары по Белгороду – это тактика Запада
09 января 2024, 16:07

Фото: iStock/Teka77

Западные союзники предложили Киеву нанести удар по Белгороду, чтобы посеять хаос в российском обществе, с таким заявлением выступила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью для журналиста Флавио фон Вицлебена.
«Цель, стоящая за этим (атакой Белгорода), и я сказала бы, что на самом деле также и военная цель с самого начала конфликта, не только у господина Зеленского, господина Столтенберга, генерального секретаря НАТО, или других личностей в Вашингтоне в том, чтобы вызвать панику и хаос в России, но до сих пор этого так и не удалось», — прокомментировала ситуацию Кнайсль.

Бывший министр напомнила, что тезисы о необходимости убийства как можно большего количества россиян неоднократно звучали как от западных лидеров, так и от правительства Украины.

Напомним, самый крупный обстрел Белгорода с начала проведения специальной военной операции произошёл днём 30 декабря. Основной удар пришёлся на городской каток. В результате атаки погибли 25 человек, ещё 109 получили травмы различной степени тяжести.

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#белгород
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Аналитик Бредихин раскрыл, какого кандидата ищут на пост главы Евросовета
Аналитик Бредихин заявил, что на пост ищут антироссийского кандидата
09 января 2024, 16:02

Фото: istockphoto.com/bloodua

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований, политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин заявил, что на пост главы Евросовета будут подбирать кандидата с общеевропейскими и антироссийскими взглядами.
«Нужна кандидатура более общеевропейская и, соответственно, более антироссийская. Виктор Орбан не может быть такой фигурой, потому что он скорее является сторонником России. Поэтому сейчас идёт активный поиск. Предлагается кандидатура Драги, но возможно будут и какие-то другие», — пояснил в беседе с RT Бредихин.

По его мнению, у человека, которые займёт это место, интересы своего государства должны будут стоять на вторых местах.

Если западные политики более податливы антироссийской риторике, то, например, Индию настроить против России так и не удалось.

«Будучи индологом со стажем, я лично никогда и нисколько не сомневался, что разрушить российско-индийские отношения у Запада не получится», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев.

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#европа
#индия
#россия
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Bloomberg: тайная встреча Украины с союзниками в декабре не достигла цели
09 января 2024, 15:56

Фото: iStock/Silent_GOS

Тайная встреча советников по национальной безопасности Украины, ее союзников из G7, а также некоторых стран глобального Юга прошла 16 декабря в Саудовской Аравии. Во время это встречи Киев намеревался получить поддержку своих условий по мирным переговорам с РФ, но серьезного прогресса достичь не смог. Об этом сообщает Bloomberg.
По информации источника, цель тайной организации встречи также заключалась в том, чтобы некоторые государства ощущали себя «более комфортно», принимая решение об участии. При этом КНР, ОАЭ и Бразилия не отправили своих представителей.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал об этой встрече в беседе с РИА Новости. Министр отметил, что в этой встрече принимали участие союзники РФ, однако «они не обещали никому какие-то тайны держать от России по вопросу, который имеет отношение к нашей стране».

Ранее бывший-премьер Украины Николай Азаров в интервью «Известиям» назвал требования украинского лидера Владимира Зеленского по переговорам абсурдными. По словам политика, в «формуле мира» Зеленского записаны нереалистичные десять пунктов, которые никто не станет выполнять при любых условиях.

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Воробьёв: 95 детей и 15 родителей из Климовска оформили путёвки в лагерь отдыха
09 января 2024, 15:32

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

110 жителей микрорайона Климовск городского округа Подольск, где возникли проблемы с отоплением, оформили путёвки в лагерь отдыха. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Для семей с детьми происходящее – особенный стресс. Поэтому предложили им поехать в детский лагерь «Литвиново» в Наро-Фоминске. Пока путёвки оформили на 95 детей и 15 родителей. Ограничений нет. Дети уже на месте, сейчас обедают», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале
Он добавил, что записаться в лагерь можно на стойке соцзащиты в Универсальном спортивном комплексе «Юность» или через чат @nash_klimovsk во вкладке «детский лагерь».

Ранее о том, что более 100 жителей Климовск направили в оздоровительный лагерь, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.

4 января из-за аварии в котельной ограничили подачу тепла в 173 многоквартирных жилых дома Климовска, подразделение Подольской областной клинической больницы и на несколько других социальных объектов. Котельная находится на территории Климовского специализированного патронного завода и обеспечивает теплом жителей Климовска.

Как заявил Воробьёв, 86 домов уже подключили к отоплению. Вечером 9 января планируют начать подавать тепло во все квартиры.

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#отопление
#жкх
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Южная Корея намерена поднять в СБ ООН тему поставок оружия из КНДР за рубеж
Южная Корея намерена поднять на заседании СБ ООН тему поставок оружия из КНДР
09 января 2024, 15:21

Фото: iStock/DedMityay

Официальный представитель МИД Республики Корея Им Су Сок сообщил, что Южная Корея крайне обеспокоена ситуацией с предполагаемыми поставками северокорейских вооружений за рубеж и намерена донести свою позицию о недопустимости подобных действий в рамках заседаний Совета Безопасности ООН. Об этом говорится в заявлении представителя.
По словам Им Су Сока, любые оружейные сделки с Пхеньяном — это однозначное нарушение множества резолюций Совбеза ООН, которое представляет собой «серьезную угрозу международному миру и безопасности, включая Корейский полуостров». Представитель МИД Кореи добавил, что страна намерена активно продвигать свою позицию в процессе заседаний СБ ООН и по иным вопросам.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с командованием вооружёнными силами страны, посвящённой Новому году, приказал военным быть готовыми уничтожить «сокрушительным ударом» Южную Корею и США, если те выберут путь конфронтации и вызовут конфликт. Об этом сообщает северокорейское радио «Голос Кореи».

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