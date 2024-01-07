В Италии предложили сформировать вооружённые силы Евросоюза

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Евросоюз должен сформировать собственные вооружённые илы для поддержания мира и предотвращения конфликтов. Об этом в интервью газете La Stampa сообщил вице-премьер министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.
По его словам, Евросоюз, стремящийся к миру во всём мире, должен создать европейскую армию, что стало бы важнейшей предпосылкой для проведения эффективной внешней политики.
Таяни заявил, что граждан европейских стран может защитить только Евросоюз. Поскольку в мире есть такие мощные игроки как США, Китай, Россия и Индия, а также постоянно разгораются крупные конфликты, Евросоюз должен создать единую большую армию, которая позволит защитить европейские страны от вступления в конфликты с другими государствами.
Также министр призвал как можно скорее рассмотреть это предложение, а не откладывать его.
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Таяни заявил, что граждан европейских стран может защитить только Евросоюз. Поскольку в мире есть такие мощные игроки как США, Китай, Россия и Индия, а также постоянно разгораются крупные конфликты, Евросоюз должен создать единую большую армию, которая позволит защитить европейские страны от вступления в конфликты с другими государствами.
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Анастасия Чинкова