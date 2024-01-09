Президент Макрон назначил на пост премьер-министра Габриэля Атталя

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Французского политического и государственного деятеля Габриэля Атталя назначили на должность премьер-министра Франции, об этом сообщает BFMTV.
По информации французской телесети, Атталь занял пост французского премьера после отставки своей предшественницы Элизабет Борн. Теперь Атталь должен предложить президенту Эммануэлю Макрону формирование нового кабинета министра.
В BFMTV предположили, что после назначения на пост премьера Атталя, французское правительство ждут серьезные изменения. Своей должности могут лишиться глава минфина Брюно Ле Мэр, глава МВД Жеральд Дарманен, а также глава Минтранса Клеман Бон.
Напомним, 8 января агентство France-Presse сообщило, что Макрон принял решение об отставке бывшего премьера Элизабет Борн.
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В BFMTV предположили, что после назначения на пост премьера Атталя, французское правительство ждут серьезные изменения. Своей должности могут лишиться глава минфина Брюно Ле Мэр, глава МВД Жеральд Дарманен, а также глава Минтранса Клеман Бон.
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Евгения Парфентьева