Бывший генсек НАТО Расмуссен назвал Шольца «канцлером вечной войны»

Фото: сайт Кремля
Бывший генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен раскритиковал федерального канцлера Германии Олафа Шольца за его нерешительность. Он также назвал политика «канцлером вечной войны».
В интервью немецкому телеканалу N-TV бывший глава Североатлантического альянса упрекнул Шольца за нерешительность в вопросах предоставления военной помощи Киеву, упомянув, в частности, дискуссии на протяжении нескольких месяцев по поводу поставок Украине танков Leopard. Теперь же канцлер отказывается передавать Киеву дальнобойные ракеты Taurus.
Расмуссен подчеркнул, что ФРГ в настоящее время является вторым государством после Соединённых Штатов по объёму помощи Украине. Однако в Берлине слишком много колебаний и нерешительности по этому поводу. Экс-генсек НАТО считает, что такая излишне осторожная политика сделает из Шольца не канцлера мира, а канцлера вечной войны.
Читайте также:
Канцлер ФРГ Шольц досрочно покинул конференцию по Украине в Швейцарии
Шольц призвал пригласить Россию на конференции по Украине
Шольц боится отправлять Украине ракеты Taurus из-за страха перед Россией
Александр Бойцов