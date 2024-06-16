Канцлер ФРГ Шольц досрочно покинул конференцию по Украине в Швейцарии

Фото: сайт Кремля
Немецкий канцлер Олаф Шольц покинул швейцарскую конференцию по Украине в Бюргенштоке для проведения встреч в Германии. Об этом сообщает агентство DPA.
Уточняется, что политик уехал вслед за вице-президентом США Камалой Харрис по причине внутриполитической повестки. При этом источник не сообщил, какие именно встречи проведет Шольц в Берлине.
Ранее вице-президент США Камала Харрис досрочно покинула саммит по Украине в Швейцарии и вылетела в Вашингтон.
Напомним, 15-16 июня Швейцария проводит саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не принимает в нем участие. Не прислали свои делегации большинство государств- членов ООН. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал проходящую конференцию «чистейшим сюрреализмом».
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Ранее вице-президент США Камала Харрис досрочно покинула саммит по Украине в Швейцарии и вылетела в Вашингтон.
Напомним, 15-16 июня Швейцария проводит саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не принимает в нем участие. Не прислали свои делегации большинство государств- членов ООН. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал проходящую конференцию «чистейшим сюрреализмом».
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Екатерина Коршунова