Бывший генсек НАТО Столтенберг рассказал о разочаровании Меркель

11 октября 2025, 14:26

Столтенберг разочаровал Меркель, просившую не угождать США

Ангела Меркель (фото: kremlin.ru)

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах «На моём дежурстве: как я руководил НАТО во время войны» рассказал, что разочаровал экс-канцлера Германии Ангелу Меркель, которая просила его не идти на поводу у США. С книгой ознакомилось издание РБК.





По словам Столтенберга, именно Меркель стала одной из ключевых фигур, поддержавших его кандидатуру на пост главы Североатлантического альянса. Однако уже в процессе работы, как признаётся бывший генсек, он не смог продемонстрировать канцлеру, что готов занимать более независимую от Вашингтона позицию.





«Я надеюсь, что вы не будете выполнять каждую просьбу американцев, Йенс. Важно, чтобы США не всегда добивались своего», – цитирует Столтенберг слова Меркель.