Бывший генсек НАТО Столтенберг рассказал о разочаровании Меркель
Столтенберг разочаровал Меркель, просившую не угождать США
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах «На моём дежурстве: как я руководил НАТО во время войны» рассказал, что разочаровал экс-канцлера Германии Ангелу Меркель, которая просила его не идти на поводу у США. С книгой ознакомилось издание РБК.
По словам Столтенберга, именно Меркель стала одной из ключевых фигур, поддержавших его кандидатуру на пост главы Североатлантического альянса. Однако уже в процессе работы, как признаётся бывший генсек, он не смог продемонстрировать канцлеру, что готов занимать более независимую от Вашингтона позицию.
«Я надеюсь, что вы не будете выполнять каждую просьбу американцев, Йенс. Важно, чтобы США не всегда добивались своего», – цитирует Столтенберг слова Меркель.Он утверждает, что в ответ заверил канцлера в намерении сохранять самостоятельность, но ряд решений в альянсе, особенно под влиянием США, пошли вразрез с её ожиданиями.
Одним из примеров Столтенберг приводит назначение американки Роуз Геттемюллер на пост заместителя генсека НАТО в 2016 году, хотя Германия настаивала на выдвижении своего кандидата. Это, по его мнению, стало для Берлина свидетельством чрезмерного американского влияния в структуре альянса.
Ранее Ангела Меркель также высказывалась критически в адрес восточноевропейских стран – в частности, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. По её мнению, именно они в 2021 году саботировали инициативу по мирному диалогу между ЕС и Россией, что в итоге, как считает экс-канцлер, стало одной из причин эскалации украинского конфликта.